Алонсо проведет еще одни тесты с Renault. Теперь на машине 2018 года
4-5 ноября двукратный чемпион мира сядет за руль RS18 в Бахрейне
Подготовка Фернандо Алонсо к возвращению в Ф1 продолжится на следующей неделе в Сахире. Ранее испанец уже провел несколько сессий на командном симуляторе и опробовал нынешнюю машину Renault в рамках съемочного дня в Барселоне.
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Команда по-прежнему пробует убедить FIA допустить Фернандо на молодежные тесты в Абу-Даби после завершения сезона, а параллельно ищет другие возможности дать своему будущему гонщику побольше практики.
В пятницу команда объявила, что Алонсо станет участником двухдневной сессии в Бахрейне.
Изначально заезды были запланированы для молодых гонщиков из Академии Renault – Кристиана Лундгора, Оскара Пиастри и Гуанью Чжоу. Они должны были работать в течение четырех дней до 2 ноября включительно.
Примечательно, что эти заезды Renault проводит в черной ливрее, хотя в Бахрейне по-прежнему очень жарко – днем температура регулярно поднимается выше 30 градусов.
Так как правила Ф1 не ограничивают возможность использования машин двухлетней давности и более старых, команда решила остаться в Сахире и провести еще два дня с Алонсо.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фернандо Алонсо
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Александр Кабановский