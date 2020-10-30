Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
27 окт.
Следующее событие через
13 Часов
:
56 Минут
:
18 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
28 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
41 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Алонсо проведет еще одни тесты с Renault. Теперь на машине 2018 года

Поделились
Комментарии
Алонсо проведет еще одни тесты с Renault. Теперь на машине 2018 года
Автор:
, Ответственный редактор

4-5 ноября двукратный чемпион мира сядет за руль RS18 в Бахрейне

Подготовка Фернандо Алонсо к возвращению в Ф1 продолжится на следующей неделе в Сахире. Ранее испанец уже провел несколько сессий на командном симуляторе и опробовал нынешнюю машину Renault в рамках съемочного дня в Барселоне. 

Читайте также:

Команда по-прежнему пробует убедить FIA допустить Фернандо на молодежные тесты в Абу-Даби после завершения сезона, а параллельно ищет другие возможности дать своему будущему гонщику побольше практики. 

В пятницу команда объявила, что Алонсо станет участником двухдневной сессии в Бахрейне. 

 

Изначально заезды были запланированы для молодых гонщиков из Академии Renault – Кристиана Лундгора, Оскара Пиастри и Гуанью Чжоу. Они должны были работать в течение четырех дней до 2 ноября включительно. 

Примечательно, что эти заезды Renault проводит в черной ливрее, хотя в Бахрейне по-прежнему очень жарко – днем температура регулярно поднимается выше 30 градусов.

 

Так как правила Ф1 не ограничивают возможность использования машин двухлетней давности и более старых, команда решила остаться в Сахире и провести еще два дня с Алонсо. 

Читайте также:

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Предыдущая новость

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Renault F1 Team
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци
Формула 1 Формула 1 / Новости

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой

«В мае они говорили нам совсем другое». Тодт упрекнул Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

«В мае они говорили нам совсем другое». Тодт упрекнул Red Bull

Экклстоун: Я понял, что гибридные моторы – большая ошибка, но было уже поздно
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун: Я понял, что гибридные моторы – большая ошибка, но было уже поздно

Как сезон Шварцмана повлияет на отношения с Ferrari – и шансы стать звездой Формулы 1. Мнения итальянца и россиянина
Формула 2 Формула 2 / Аналитика

Как сезон Шварцмана повлияет на отношения с Ferrari – и шансы стать звездой Формулы 1. Мнения итальянца и россиянина

Хилл усомнился в ценности побед Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хилл усомнился в ценности побед Хэмилтона

Самое важное:

Алонсо проведет еще одни тесты с Renault. Теперь на машине 2018 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо проведет еще одни тесты с Renault. Теперь на машине 2018 года

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци
Формула 1 Формула 1 / Новости

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци

У тренера Расселла проявились симптомы коронавируса
Формула 1 Формула 1 / Новость

У тренера Расселла проявились симптомы коронавируса

Самое читаемое

1
Формула 1

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон

2
Формула 1

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

3
Формула 1

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци

4
Формула 1

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой

5
Формула 1

«В мае они говорили нам совсем другое». Тодт упрекнул Red Bull

Самое важное:

Алонсо проведет еще одни тесты с Renault. Теперь на машине 2018 года
Формула 1

Алонсо проведет еще одни тесты с Renault. Теперь на машине 2018 года

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци
Формула 1

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци

У тренера Расселла проявились симптомы коронавируса
Формула 1

У тренера Расселла проявились симптомы коронавируса

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой
Формула 1

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.