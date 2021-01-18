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Формула 1 / Избранное

Алонсо против Феттеля: возвращение великой дуэли

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Перевод: Иван Матушкин, редактор

Десять лет назад соперничество Нандо и Себа было главным в Формуле 1. В 2021-м мы можем увидеть его вновь

11 лет назад Фернандо Алонсо начал свою карьеру в Ferrari с победы на Гран При Бахрейна. Испанец сумел повторить старт выступлений за Скудерию, который в 2007-м удался Кими Райкконену. Этот старт Алонсо подтвердил всем дальнейшим сезоном, но затем случился кошмар на последнем Гран При в Абу-Даби. Тогда Фернандо застрял позади Renault Виталия Петрова и уступил чемпионский титул Себастьяну Феттелю. 

Победитель гонки Фернандо Алонсо, Ferrari F10

Победитель гонки Фернандо Алонсо, Ferrari F10

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Феттель и Алонсо вели напряженную дуэль все четыре сезона, которые Себастьян завоевывал свои титулы. Ситуация почти сложилась в пользу Фернандо в 2012-м, но Себ сумел спасти титул на частично поврежденной машине в Бразилии.

Между Себом и Нандо всегда было некоторое напряжение. Возможно, оно тянется еще с 2007 года, когда Алонсо под дождем в Японии отчаянно пытался не отстать от партнера по McLaren Льюиса Хэмилтона, который тогда лидировал в чемпионате.

Видимости из-за дождя не было, зеркала запотели и Алонсо ошибся, обгоняя Феттеля. В результате контакта Фернандо развернуло, он смог вернуться на трассу, но через несколько кругов вылетел уже окончательно. Возможно, это было последствиями повреждений, полученных в контакте с Феттелем. Хэмилтон ту гонку выиграл, а Феттель опозорился, въехав в Марка Уэббера под сейфти-каром.

Себастьян Феттель, Toro Rosso STR02, Марк Уэббер, Red Bull Racing RB3

Себастьян Феттель, Toro Rosso STR02, Марк Уэббер, Red Bull Racing RB3

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

В тот день началась конфронтация Алонсо и Феттеля, и теперь она может возобновиться. В 2021-м оба будут выступать за команды, которые поборются за лидерство в середине пелотона.

Алонсо вернулся в Renault, теперь известную как Alpine, и покидающий команду босс Сириль Абитбуль сравнил его с голодной акулой, почуявшей кровь. Феттель же весь 2020 год провел как уставший конь, будучи неспособным поддерживать темп своего напарника Шарля Леклера. И он стал искать себе новую лужайку.

Более зеленую траву Себу предоставила Racing Point/Aston Martin. Но хватит ли ему мотивации, чтобы биться с Алонсо колесо в колесо в новом сезоне. 

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20

Фото: Renault Sport

Возрождение настоящего Феттеля

Феттель сформулировал свое отношение к Ф1 еще в начале карьеры, начав работать со специалистом по здоровью и физической форме Аки Хинтсой. Хинтса работал с бегуном на дальние дистанции Хайле Гебреселассие, а в Ф1 его привел Мика Хаккинен и к моменту встречи с Феттелем в 2006 году Аки заработал себе солидную репутацию в Ф1. 

Феттель сразу совпал с Хинтсой во взглядах и начал адаптировать его идеи. Себ увеличил объем физических тренировок, а перейдя в Red Bull стал работать с Томми Пармакоски, личным тренером из команды Хинтсы.

И вскоре к Себу пришел успех. В одной из глав книги Аки Хинтсы и Оскари Саари, Томми утверждал: «По-моему, главной причиной успеха Себастьяна стало его исключительное умение собирать вокруг себя блестящую команду. Все на базе хотели сделать ему хорошую машину... Ему важно окружать себя людьми, которые его поддерживают, за него болеют и вдохновляют его, когда все идет не по плану».

Себастьян Феттель, Red Bull, празднует победу в чемпионате

Себастьян Феттель, Red Bull, празднует победу в чемпионате

Фото: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Пожалуй, в первые годы Феттеля в Ferrari тоже было что-то такое, но в политизированной итальянской команде это не могло длиться долго. Феттель подписал контракт со Скудерией, когда ей руководил Марко Маттиаччи. Но еще до первой гонки Себа за команду Маттиаччи заменил Маурицио Арривабене. А потом и он уступил место Маттиа Бинотто.

В 2019-м фокус команды постепенно сместился на Шарля Леклера. Это можно было понять, учитывая его результаты, но нехватка поддержки сильно ударила по Феттелю и мы уже не видели того пилота, который доминировал в начале прошлого десятилетия.

В Aston Martin ситуация может измениться. Технический директор Энди Грин уверен, что структура работы команды поможет Феттелю: «Мы сосредоточены на пилотах. Мы тратим много времени, чтобы понять пилотов, строим крепкие отношения с ними... У нас нет никакой политики. Это позволяет гонщикам сосредоточиться на своей работе – пилотаже. Думаю, мы можем сделать то же самое с Себом». 

Себастьян Феттель и Шарль Леклер, Ferrari

Себастьян Феттель и Шарль Леклер, Ferrari

Фото: Ferrari

Если химия сработает, мы можем увидеть возрождение того самого Феттеля. И тогда Алонсо может вновь оказаться в противостоянии с давним соперником. Ведь гонка за место лучшего из остальных позади Mercedes и Red Bull обещает быть захватывающей.

Aston Martin, Alpine, McLaren и, потенциально, Ferrari будут бороться за это место. Пока Хэмилтон, Боттас и Хэмилтон поборются за победы, напряжение позади них будет чудовищным.

Так что можно даже выдать второй чемпионский титул тому, кто выиграет битву середняков. Чтобы Алонсо и Феттель вновь сошлись в титульной борьбе.

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