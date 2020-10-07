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Алонсо протестирует Renault 2020 года в октябре

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Алонсо протестирует Renault 2020 года в октябре
Автор:
, редактор

В Renault нашли способ подготовить испанца к новому сезону

В следующем году Фернандо Алонсо вернется в Формулу 1 после двухлетней паузы. Испанец будет выступать за Renault, с которой ранее выиграл два чемпионских титула.

Французская команда ищет различные способы помочь 39-летнему пилоту подготовиться к возвращению. Renault уже запросила у FIA разрешение для Алонсо принять участие с тестах молодых пилотов, а также пообещала ему заезды на машине двухлетней давности. Однако, команда нашла способ посадить Фернандо и за руль нынешней машины.

Renault еще не использовала положенных всем командам съемочных дней, и теперь воспользуется одним из них. Как сообщает испанский канал Movistar, Алонсо проедет по трассе в Барселоне во вторник, 13 октября. В рамках съемочного дня пилот ограничен дистанцией в 100 км.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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