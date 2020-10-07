Алонсо протестирует Renault 2020 года в октябре
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В Renault нашли способ подготовить испанца к новому сезону
В следующем году Фернандо Алонсо вернется в Формулу 1 после двухлетней паузы. Испанец будет выступать за Renault, с которой ранее выиграл два чемпионских титула.
Французская команда ищет различные способы помочь 39-летнему пилоту подготовиться к возвращению. Renault уже запросила у FIA разрешение для Алонсо принять участие с тестах молодых пилотов, а также пообещала ему заезды на машине двухлетней давности. Однако, команда нашла способ посадить Фернандо и за руль нынешней машины.
Renault еще не использовала положенных всем командам съемочных дней, и теперь воспользуется одним из них. Как сообщает испанский канал Movistar, Алонсо проедет по трассе в Барселоне во вторник, 13 октября. В рамках съемочного дня пилот ограничен дистанцией в 100 км.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фернандо Алонсо
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
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Алонсо протестирует Renault 2020 года в октябре
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