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Формула 1 Новость

Алонсо проговорился о длительности контракта с Aston Martin

По словам Фернандо, его «многолетнее» соглашение в действительности рассчитано на два года

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Алонсо проговорился о длительности контракта с Aston Martin
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Испанский ветеран шокировал Формулу 1, объявив о переходе в состав Aston Martin с 2023 года. Стороны не раскрыли детали соглашения, которое по моде последних лет назвали многолетним. 

Однако в интервью авторитетной газете AS Алонсо поделился своими мыслями о будущем, дав чуть больше информации.

«Мой изначальный план был в том, чтобы вернуться в Формулу 1 [после прекращения выступлений в конце 2018 года], – объяснил двукратный чемпион мира. – Этот вызов очень много принес мне как в личном, так и в профессиональном плане.

Я стремился вернуться в число лидеров и сейчас доволен тем, что у меня получилось. Теперь я подписал контракт с другой командой еще на два года».  

На прямой вопрос, что он думает о возможности завершения карьеры после этого, 41-летний гонщик ответил: «Я пока не решил. Спорт – моя жизнь. Я понимаю, что мое время выходит, но стремлюсь получать удовольствие. 

Когда я уходил в 2018-м, то был вымотан физически и психологически. После возвращения я ни разу не испытывал подобных эмоций и чувствую себя куда свежее

Не знаю, надолго ли меня хватит. Я никогда не прощусь с автоспортом, а из Формулы 1 уйду тогда, когда она перестанет приносить мне удовольствие. Сейчас пока ничего такого и близко нет». 

Говоря о том, в какой степени возраст сказывается на выступлениях, Алонсо отметил: «Я люблю приводить в пример "Дакар". Там ты должен проехать ралли три или четыре раза и провести какое-то количество тестов. И тогда будешь готов к выступлению, даже если тебе уже немало лет.  

В профессиональном спорте опыт и знание возможностей своего тела идут рука об руку. В 20 ты просто не знаешь о себе того, что открывается к сорока. К этому времени уже есть понимание, какие группы мышц важнее всего тренировать. Хотя, конечно, есть вещи, которые возраст не прощает».

Вторым по старшинству в нынешней Ф1 является Льюис Хэмилтон, которому 37 лет. В прошлом году Кими Райкконен выходил на старт, уже отметив 42-летие, а Михаэль Шумахер окончательно завершил карьеру почти в 44 года. Чуть ранее, в сезоне-1994, Найджел Мэнселл выиграл гонку в 41-летнем возрасте. 

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