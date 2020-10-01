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Формула 1 / Новость

Алонсо продолжает колоть Хэмилтона. Теперь – сравнениями с Шумахером

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Алонсо продолжает колоть Хэмилтона. Теперь – сравнениями с Шумахером
Автор:
, Главный редактор

Испанец считает, что величие шестикратного чемпиона приглушают сезоны, когда Хэмилтон уступал своим товарищам по команде

Оценка карьеры Льюиса Хэмилтона становится чуть ли не обязательным пунктом программы в интервью Фернандо Алонсо. Который пользуется особой популярностью среди журналистов в свете своего возвращения в Формулу 1 в следующем году. При этом каждый раз испанец, признавая талант и работоспособность шестикратного чемпиона мира, тут же находит поводы поставить величие Хэмилтона под некоторое сомнение.

Недавно в интервью итальянской Gazetta dello Sport Алонсо предположил, что с по-настоящему сильным напарником пилот Mercedes вряд ли смог бы закончить на первой строчке все три последних сезона. Теперь же в общении с журналистами немецкого Bild двукратный чемпион мира сравнил Хэмилтона с Михаэлем Шумахером. И сравнение оказалось не в пользу британского пилота.

«Я помню Михаэля как человека невероятного таланта, – в частности сказал Алонсо. – Что касается Льюиса, то очень хорош и, безусловно, является лучшим пилотом своего поколения. Но если вспомнить его выступления в McLaren, то он в общем зачете, бывало, оказывался позади своего напарника Дженсона Баттона. А в Mercedes позволил Нико Росбергу опередить себя в борьбе за чемпионский титул.

C Михаэлем такого не случалось – он всегда опережал товарищей по команде. Поэтому в моем рейтинге Михаэль всегда будет на ступеньку выше Льюиса».

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Напомним, что в этом году у Хэмилтона есть более чем реальные шансы сравняться с Шумахером по количеству чемпионских титулов и побить рекорд немца по количеству побед в гонках Формулы 1 (последнее событие может произойти уже 25 октября на Гран При Португалии.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо , Льюис Хэмилтон
Автор Кирилл Качнов

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