Алонсо: Проблемы в начале гонки лишь добавили мне адреналина
Испанец поднялся на пьедестал в Сахире в возрасте 41 года и семи месяцев – за последние 35 лет лишь Михаэль Шумахер становился призером гонок Ф1 на пятом десятке
Фернандо Алонсо стал одним из главных героев стартового этапа нового сезона Формулы 1. Двукратный чемпион мира, который на 10-15 лет старше большинства соперников, по прежнему может дать фору многим из них в плане мотивации.
Стартовав в Сахире пятым, он поначалу откатился на седьмое место после контакта со свои партнером по команде Лэнсом Строллом – но смог прорваться на третье место. Это 99-й подиум испанца за карьеру.
Его гонка запомнилась яркими дуэлями с Льюисом Хэмилтоном и Карлосом Сайнсом, которых Фернандо смог оставить позади.
«Это невероятный результат для команды, – сказал гонщик, едва выбравшись из кокпита. – Весь уик-энд сложился прекрасно.
Подиум в первой гонке сезона. Просто потрясающе, чего в Aston Martin добились за зиму. В дебютной гонке наша машина была второй по скорости. Это что-то нереальное».
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, джордж Расселл, Mercedes F1 W14
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Говоря о начале гонки, когда он оказался позади пары Mercedes, Фернандо добавил: «Конечно, я хотел бы стартовать впереди соперников и использовать наш темп.
Но сегодня наш старт оказался не самым удачным. Так что пришлось обгонять на трассе. Но это было даже интереснее – это лишь добавило мне адреналина. Болельщикам такое нравится. И мы тоже получили удовольствие».
Он добавил: «Обязательно нужно поздравить моего напарника. Лэнсу всего 12 дней назад сделали операцию [на запястье посте падения с велосипеда], а сегодня он бился со всеми на равных».
Лэнс Стролл финишировал в Сахире шестым. Алонсо же стал 19-м в списке старейших пилотов Ф1, покоривших подиум. По большей части в этот список входят гонщики 50-х годов. В XXI веке только Михаэлю Шумахеру удавалось подниматься в тройку по итогам Гран При, уже отметив свое 40-летие.
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