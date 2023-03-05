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Алонсо: Проблемы в начале гонки лишь добавили мне адреналина

Испанец поднялся на пьедестал в Сахире в возрасте 41 года и семи месяцев – за последние 35 лет лишь Михаэль Шумахер становился призером гонок Ф1 на пятом десятке

Мэтт Кью
Автор:
Алонсо: Проблемы в начале гонки лишь добавили мне адреналина
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Фернандо Алонсо стал одним из главных героев стартового этапа нового сезона Формулы 1. Двукратный чемпион мира, который на 10-15 лет старше большинства соперников, по прежнему может дать фору многим из них в плане мотивации. 

Стартовав в Сахире пятым, он поначалу откатился на седьмое место после контакта со свои партнером по команде Лэнсом Строллом – но смог прорваться на третье место. Это 99-й подиум испанца за карьеру. 

Его гонка запомнилась яркими дуэлями с Льюисом Хэмилтоном и Карлосом Сайнсом, которых Фернандо смог оставить позади. 

«Это невероятный результат для команды, – сказал гонщик, едва выбравшись из кокпита. – Весь уик-энд сложился прекрасно. 

Подиум в первой гонке сезона. Просто потрясающе, чего в Aston Martin добились за зиму. В дебютной гонке наша машина была второй по скорости. Это что-то нереальное».

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Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Говоря о начале гонки, когда он оказался позади пары Mercedes, Фернандо добавил: «Конечно, я хотел бы стартовать впереди соперников и использовать наш темп. 

Но сегодня наш старт оказался не самым удачным. Так что пришлось обгонять на трассе. Но это было даже интереснее – это лишь добавило мне адреналина. Болельщикам такое нравится. И мы тоже получили удовольствие».

Он добавил: «Обязательно нужно поздравить моего напарника. Лэнсу всего 12 дней назад сделали операцию [на запястье посте падения с велосипеда], а сегодня он бился со всеми на равных».  

Лэнс Стролл финишировал в Сахире шестым. Алонсо же стал 19-м в списке старейших пилотов Ф1, покоривших подиум. По большей части в этот список входят гонщики 50-х годов. В XXI веке только Михаэлю Шумахеру удавалось подниматься в тройку по итогам Гран При, уже отметив свое 40-летие.  

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