Алонсо: Проблемы начались еще до схода

Фернандо Алонсо не удалось завершить первую гонку после возвращения в Формулу 1. Испанец сошел после 32-х кругов из-за неполадок с передними тормозами. На тот момент он уже опустился на 16-ю позицию из-за проблем с машиной, хотя стартовал в первой десятке.

«Я хотел довести гонку до финиша, но это было невозможно, – сказал Алонсо. – К сходу привели проблемы с тормозами, но еще до этого у нас были проблемы с батареей на прямых, так что мы изначально были в отстающих.

Однако, я все равно провел хороший, захватывающий день. Гимн перед стартом, прогревочный круг, возвращение на стартовую решетку... Было здорово. Мы не доехали до финиша, но уже думаем про Имолу.

Первые круги, когда я боролся с другими машинами, были... Даже не знаю, как описать. Это был всплеск адреналина. Сердце начинает биться быстрее, даже если просто кто-то борется перед тобой. Жаль, не удалось продержаться на трассе подольше и доехать до финиша. Но, пожалуй, очки сегодня набрать бы не вышло, было бы очень тяжело».