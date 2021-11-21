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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Aлонсо про первый подиум с 2014-го: Думал, что побуду лидером

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Нандо остался крайне доволен выступлением в Катаре

Aлонсо про первый подиум с 2014-го: Думал, что побуду лидером

На Гран При Катара Фернандо Aлонсо завоевал первый подиум с 2014 года. Испанец стартовал с третьей позиции и на ней же и финишировал. На старте он выбирался на второе место, а перед финишем его мог догнать Серхио Перес, но режим виртуальной машины безопасности помог ему сохранить отрыв.

«Просто невероятно, – сказал Aлонсо. – Семь лет. И наконец мы его получили. Пару раз уже были близки, но чуть-чуть не хватало. Последний шанс был в Сочи. И вот наконец.

Честно сказать, я думал, что после первого круга буду лидером. Думал, на мягких шинах смогу атаковать Льюиса, но не вышло. Потом мы были близки с Чеко, но я рад, что все получилось».

В отличии от трех других пилотов в топ-4, Aлонсо провел гонку с одной сменой шин, а не двумя. Пилот рассказал, что планировал так сделать изначально:

«Мы с самого начала планировали ехать с одним пит-стопом. Но не знали, насколько сильным будет износ резины. Но в гонке мы все хорошо сделали. Пит-стоп был фантастическим. Машина невероятно надежна, команда заслужила этот результат».

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