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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Алонсо про 40-летие: Побреюсь и стану моложе

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Испанский ветеран уверен, что возраст над ним не властен

Алонсо про 40-летие: Побреюсь и стану моложе

За день до старта Гран При Венгрии Фернандо Алонсо исполнится 40 лет. Перед этим сезоном испанец на два года покидал Формулу 1, а по возвращении столкнулся с обилием вопросов о своем возрасте. Однако двукратный чемпион мира уверяет, что может выглядеть так же молодо, как чувствует себя.

«Побреюсь, тогда вы перестанете спрашивать о моем возрасте, а то это утомляет, – цитирует Алонсо Grand Prix 247. – Схожу в солярий, сбрею бороду и буду выглядеть молодым. Это будет совершенно обычная гонка, ничего не изменится. 

Возраст это просто новая цифра. Съем немного торта, но в остальном этап будет обычным. Я чувствую себя на 25 лет, что бы там паспорт ни говорил». 

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