Алонсо про 40-летие: Побреюсь и стану моложе
Испанский ветеран уверен, что возраст над ним не властен
За день до старта Гран При Венгрии Фернандо Алонсо исполнится 40 лет. Перед этим сезоном испанец на два года покидал Формулу 1, а по возвращении столкнулся с обилием вопросов о своем возрасте. Однако двукратный чемпион мира уверяет, что может выглядеть так же молодо, как чувствует себя.
«Побреюсь, тогда вы перестанете спрашивать о моем возрасте, а то это утомляет, – цитирует Алонсо Grand Prix 247. – Схожу в солярий, сбрею бороду и буду выглядеть молодым. Это будет совершенно обычная гонка, ничего не изменится.
Возраст это просто новая цифра. Съем немного торта, но в остальном этап будет обычным. Я чувствую себя на 25 лет, что бы там паспорт ни говорил».
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