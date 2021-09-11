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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Алонсо призвал сократить квалификацию до одной попытки

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Фернандо не хватает непредсказуемости

Алонсо призвал сократить квалификацию до одной попытки

Фернандо Алонсо смог подняться с 13-го места на 11-е по итогам спринтерской квалификации Гран При Италии. Однако испанец считает, что нынешний формат спринтов не делает результаты достаточно непредсказуемыми. Чтобы повысить градус борьбы, двукратный чемпион предложил сократить число попыток в квалификации.

«Я все еще думаю, что нам надо сделать пятницу интереснее, – сказал Алонсо. – Когда в квалификацию используют шесть комплектов резины, результаты будут соответствовать естественной скорости машин. Поэтому в субботнем спринте мы стартуем и финишируем в том же положении. 

А вот будь в пятничной квалификации другой формат, например, всего один круг... Вот вчера в Q2 я заблокировал шины в первом повороте. Я ошибся и с тем кругом стартовал бы сегодня последним. Я ошибся и заплатил бы за это, сегодня мне предстояла бы тяжелая работа. Это сделало бы спринты более острыми.

После Монцы я думаю так же, как после Сильверстоуна. Надо сделать так, чтобы в пятницу результаты не соответствовали обычной расстановке машин по силе». 

По мнению Алонсо, если бы пилоты имели всего одну попытку в квалификации, это давало бы пилотам на более слабых машинах шанс победить лидеров:

«Представьте, что в Монако у вас есть только один круг. А состояние трассы меняется, да и погода может вмешаться. Может, лидеры могли бы проезжать первыми, а после них трасса бы улучшалась и кто-то другой мог попасть на первый ряд. 

А сейчас наши руки связаны. Какое бы вдохновение на тебя не сошло, если твоя машина пятая по скорости, то ты станешь либо девятым, либо десятым». 

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