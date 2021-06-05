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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Алонсо призвал наказывать пилотов за красные флаги

Автор:
, редактор

Фернандо считает несправедливым сохранять позиции за пилотами после аварий

Алонсо призвал наказывать пилотов за красные флаги

Квалификация Гран При Азербайджана четыре раза была остановлена из-за красных флагов. В первом сегменте в аварии попали Лэнс Стролл и Антонио Джовинацци, во втором разбился Даниэль Риккардо, а в третьем – Юки Цунода.

При этом если Стролл и Джовинацци будут стартовать с последнего ряда, то Риккардо сохранил за собой 13-ю позицию, а Цунода – седьмую. 

Обладатель восьмого места Фернандо Алонсо считает это неправильным и полагает, что виновников красных флагов надо отправлять в конец стартовой решетки.

«Из-за сумбура было трудно набрать темп, – цитирует Алонсо Sky Sports. – Думаю, мы не реализовали потенциал машины, потому что ни один свежий комплект шин не смогли использовать. 

Пожалуй, нечестно, что люди, которые разбились, починят машины и сохранят стартовые позиции. Все остальные машины будут в закрытом парке, к ним и прикоснуться нельзя. А те, кто спровоцировал красные флаги, смогут поменять все детали. 

Может, когда-то это правило и нам на пользу сыграет. Но мне кажется, что людям стоит успокоиться и на городских трассах ехать на 98%. Может, если бы после аварии нужно было стартовать последним, люди бы не пытались ехать быстрее, чем могут. А сейчас многие именно это и делают».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Фернандо Алонсо
Автор Иван Матушкин

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