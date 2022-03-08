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Формула 1 Новости

Алонсо признался: Другие команды подготовились лучше

При этом испанец утверждает, что сам он готов к старту нового сезона лучше, чем год назад.

Алонсо признался: Другие команды подготовились лучше
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Гонщик Alpine Фернандо Алонсо после первых тестов Формулы 1 в Барселоне дал интервью испанской редакции журнала Forbes, в котором рассказал о своем виденье прогресса команд в 2022 году, положении Alpine, а также довольно высоко оценил собственную форму.

«Я гораздо лучше подготовлен, чем в прошлом году, я на 100% в себе уверен, к тому же в каждой гонке я буду прибавлять, так как с новой техникой есть, куда развиваться, – заявил Алонсо. – В теории все машины должны были стать более равными в своих возможностях. Некоторые детали почти не отличаются, например передние и задние антикрылья. Регламент просто не дает свободы в их проектировании.

Спустя четыре-пять гонок мы увидим одну-две команды, которые побеждают, и остальные тут же примутся копировать их решения. К следующему сезону все машины внешне окажутся одинаковыми. Я не присматривался к болидам других команд, но уже сейчас они кажутся мне похожими.

Что касается Alpine, то хотя мы и добились прогресса, у меня есть ощущение, что другие команды подготовились лучше. Они сразу начали реализовывать свои программы на тестах, отработали заезда на длинные дистанции, и это далось им легко.

Мы же начинали постепенно. К концу первого дня я был доволен, но остальные сделали больше нас».

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