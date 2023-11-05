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Алонсо признался, что за круг до финиша смирился с поражением от Переса

Фернандо стал одним из главных героев Гран При Бразилии, взяв верх в острейшем противостоянии за третье место

Филип Клерен
Автор Филип Клерен
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Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, третье место

На «Интерлагосе» Фернандо Алонсо принес Aston Martin первый с августа призовой кубок. На протяжении многих кругов испанский ветеран удерживал третью позицию под прессингом Серхио Переса из Red Bull, а когда тот смог-таки выйти вперед на предпоследнем круге, испанец невероятным образом отыгрался. 

На финише двух гонщиков разделили неуловимые 0,053 секунды – после чего Алонсо признался в телеинтервью, что успешная атака со стороны Переса в первом повороте уже заставила его мысленно попрощаться с призовым шампанским. 

«Я сдерживал его прессинг около 30 кругов, но за два круга до финиша он все же обогнал меня, – рассказал пилот AMR. – В тот момент я подумал: "Все, игра закончена, я остался без подиума". 

Но потом он слишком поздно затормозил в первом повороте [финального круга], и у меня мелькнула другая мысль: "Так, надо кое-что попробовать в четвертом"». 

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Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Серхио Перес, Red Bull RB19

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Серхио Перес, Red Bull RB19

Оценивая выступление команды в Сан-Паулу – Лэнс Стролл на второй зеленой машине финишировал пятым, – Фернандо отметил: «Это феноменальный результат для команды. Пара последних месяцев вышла для нас непростой, два этапа вообще завершились двойными сходами. 

Так что это подиум для них – для всех сотрудников базы. А мы продолжим сражаться до финального круга. 

Понятно, что мы все лучше узнаем машину, они ведь такие сложные в плане аэродинамики. Нам пришлось провести кое-какие эксперименты, чтобы лучше понять направление работы. Делать это нужно было прямо по ходу сезона. Потому я особенно доволен сегодняшним результатом».

Восьмой подиум в сезоне позволил Алонсо вернуться на четвертое место в чемпионате пилотов, опередив своего соотечеcтвенника Карлоса Сайнса из Ferrari. 

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