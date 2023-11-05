Алонсо признался, что за круг до финиша смирился с поражением от Переса
Фернандо стал одним из главных героев Гран При Бразилии, взяв верх в острейшем противостоянии за третье место
На «Интерлагосе» Фернандо Алонсо принес Aston Martin первый с августа призовой кубок. На протяжении многих кругов испанский ветеран удерживал третью позицию под прессингом Серхио Переса из Red Bull, а когда тот смог-таки выйти вперед на предпоследнем круге, испанец невероятным образом отыгрался.
На финише двух гонщиков разделили неуловимые 0,053 секунды – после чего Алонсо признался в телеинтервью, что успешная атака со стороны Переса в первом повороте уже заставила его мысленно попрощаться с призовым шампанским.
«Я сдерживал его прессинг около 30 кругов, но за два круга до финиша он все же обогнал меня, – рассказал пилот AMR. – В тот момент я подумал: "Все, игра закончена, я остался без подиума".
Но потом он слишком поздно затормозил в первом повороте [финального круга], и у меня мелькнула другая мысль: "Так, надо кое-что попробовать в четвертом"».
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Серхио Перес, Red Bull RB19
Оценивая выступление команды в Сан-Паулу – Лэнс Стролл на второй зеленой машине финишировал пятым, – Фернандо отметил: «Это феноменальный результат для команды. Пара последних месяцев вышла для нас непростой, два этапа вообще завершились двойными сходами.
Так что это подиум для них – для всех сотрудников базы. А мы продолжим сражаться до финального круга.
Понятно, что мы все лучше узнаем машину, они ведь такие сложные в плане аэродинамики. Нам пришлось провести кое-какие эксперименты, чтобы лучше понять направление работы. Делать это нужно было прямо по ходу сезона. Потому я особенно доволен сегодняшним результатом».
Восьмой подиум в сезоне позволил Алонсо вернуться на четвертое место в чемпионате пилотов, опередив своего соотечеcтвенника Карлоса Сайнса из Ferrari.
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии
Спринт Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях
«Не в то время не в том месте». Алонсо объяснил аварию с Оконом
«Не в то время не в том месте». Алонсо объяснил аварию с Оконом «Не в то время не в том месте». Алонсо объяснил аварию с Оконом
Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии
Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии
«Дело не в везении». Стролл раскрыл причину пятничных результатов Aston
«Дело не в везении». Стролл раскрыл причину пятничных результатов Aston «Дело не в везении». Стролл раскрыл причину пятничных результатов Aston
Самое важное:
Ферстаппен: Так засмотрелся на борьбу Переса с Алонсо, что едва не улетел с трассы
Ферстаппен: Так засмотрелся на борьбу Переса с Алонсо, что едва не улетел с трассы Ферстаппен: Так засмотрелся на борьбу Переса с Алонсо, что едва не улетел с трассы
FIA вызвала три команды Ф1 на слушания по запросу Haas об итогах Гран При США
FIA вызвала три команды Ф1 на слушания по запросу Haas об итогах Гран При США FIA вызвала три команды Ф1 на слушания по запросу Haas об итогах Гран При США
В Ferrari раскрыли детали поломки на машине Леклера
В Ferrari раскрыли детали поломки на машине Леклера В Ferrari раскрыли детали поломки на машине Леклера
Формула 1 и Pirelli решили радикально переделать шины к 2025 году
Формула 1 и Pirelli решили радикально переделать шины к 2025 году Формула 1 и Pirelli решили радикально переделать шины к 2025 году
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.