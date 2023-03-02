Алонсо признался, что в 2022 году выступал со сломанными руками

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Квалификация прошлогоднего Гран При Австралии закончилась для Фернандо Алонсо серьезным ударом в барьер, который стал следствием технического отказа – на его Alpine вышла из строя гидравлическая система.

Днем позже двукратный чемпион вышел на старт гонки, несмотря на полученные в аварии травмы рук – и еще пару месяцев после Мельбурна носил на кистях специальные эластичные повязки.

В преддверии Гран При Бахрейна, где за руль после повреждения запястья должен вернуться новый напарник Алонсо Лэнс Стролл, 41-летний ветеран признался, что в действительности австралийская авария привела для него к переломам, последствия которых он ощущал до начала осени.

«В прошлом году я сломал несколько костей на обоих руках, – рассказал гонщик Aston Martin, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Полностью восстановиться удалось только в августе, а до того я пилотировал, ощущая боль. Но ведь я так люблю пилотировать».

Говоря о Стролле, Фернандо объяснил, что даже он не в курсе того, что именно приключилось с канадцем по ходу велосипедной поездки в Малаге.

«Я не знаю никаких деталей, это приватная тема, – сказал ветеран. – Но машина станет для него настоящей проверкой.

Хорошая новость в том, что он уже здесь и готов попробовать себя. Это показывает его мотивацию и желание побеждать. В этот уик-энд мы будем биться, о какой бы позиции ни шла речь. Он готов к этому, в чем я вижу добрый знак».

Глава команды Майк Крак добавил, что пропущенные тесты не помешают Строллу: «Мы с Лэнсом постоянно поддерживали связь, он все знал о ходе нашей работы. Кроме того, несколько последних дней он провел на симуляторе. Так что в плане информации мы с ним практически на одном уровне».