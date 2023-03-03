Алонсо признался, что не рассчитывает на поул в Бахрейне

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Уже после тестов стало ясно, что команда Aston Martin удалось за зиму сделать большой шаг вперед. После седьмого места по итогам сезона-2022 команда явно стала наступать на пятки лидерам.

В первый день Гран При Бахрейна, открывающего новый чемпионат мира, Фернандо Алонсо показал за рулем зеленой машины AMR23 второе время в дневной тренировке, а затем опередил всех соперников во второй сессии, проходившей в свете прожекторов.

«Это еще один шаг в верном направлении, – сказал он в интервью Sky, подводя итоги дня. – Машина оставляет приятные впечатления, но все-таки надо подождать. Пока мы не особенно смотрим на время-круга, так как поменяли кое-что в плане настроек.

К тому же, сезон только начинается, и мы рассчитываем стать еще сильнее – как в техническом плане, так и в работе команды».

Он добавил: «Давайте будем делать оценки после пары гонок. Пока прошли только тесты. Впрочем, Лоренс [Стролл, владелец команды] очень четко понимает, что он делает. А когда у него есть такое понимание, он практически никогда не терпит неудач. Так что Aston Martin точно вступит в спор топ-команд, вопрос только, когда это случится.

Сейчас у нас совершенно новая машина, с которой предстоит еще долго разбираться».

Позже на медиа-сессии испанца спросили, расстроится ли он, если не сможет завоевать поул.

«Вовсе нет, – ответил двукратный чемпион. – Честно говоря, я даже не рассчитываю быть так высоко. И вообще пока не знаю, что может стать для нас хорошей позицией. После тестов мы полагали, что будет здорово вдвоем пробиться в финал квалификации.

В первых гонках будет важно не ошибаться и заработать как можно больше очков. На самом деле, допустить ошибку очень просто, ведь когда ты берешься не в середине второго десятка, а в пятерке лидеров, это совсем другой прессинг. Так что нам с командой нужно становиться сильнее.

К сожалению, я предвижу наши ошибки, в том числе и в своем исполнении. Команда совсем молодая, у нас новые процедуры, нам еще только предстоит крепко встать на ноги. Да, мы нацелены биться за титулы, но это долгосрочная задача. Точно не на этот год».

Другой гонщик Aston Martin Лэнс Стролл, пропустивший тесты из-за травмы руки, показал по итогам пятницы в Сахире шестое время.

Дополнительная информация: Адам Купер