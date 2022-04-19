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Алонсо признал: в этом сезоне чемпионом ему не быть

По словам испанского гонщика, шанс для Alpine догнать Ferrari, конечно, есть, но он сродни чуду

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Алонсо признал: в этом сезоне чемпионом ему не быть
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Новых технический регламент 2022 года в теории давал возможность любой команде прибавить и выйти в лидеры Формулы 1. Для команды Alpine дополнительным преимуществом должна была стать принципиально новая силовая установка.

Однако по итогам первых гонок результаты пилотов Alpine показывают, что команда не сильно продвинулась и продолжает оставаться в средней группе, участвуя в борьбе в лучшем случае за четвертое место по скорости.

Рассчитывать на борьбу за титул в этом сезоне при такой скорости было бы слишком оптимистично, предупредил двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо.

«Машины Ferrari слишком быстры, – цитирует Алонсо издание RaceFans.net. – Догнать их будет почти невозможно, так как сейчас мы уступаем восемь десятых, а то и секунду с каждого круга, судя по результатам квалификации.

Рассчитывать на сокращение этого отрыва было бы слишком оптимистичным. Посмотрим, конечно. Важно продолжать работать, пока для этих машин все только начинается. На таком этапе всегда есть шанс придумать что-то, что обеспечит значимую прибавку в скорости. И порой это может стать сюрпризом и для самой команды».

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