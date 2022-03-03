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Алонсо признал проблемы с новой машиной Alpine

Первые тесты оставили у испанца в целом позитивное впечатление, однако без сложностей, по его словам, не обошлось

Алонсо признал проблемы с новой машиной Alpine
Кемаль Шенгюл
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Для команды Alpine заезды в Барселоне начались неплохо, и после двух дней команда входила в число лидеров по пройденной дистанции. Но в начале третьего из-за утечки в гидравлической системе машину пришлось закатить в гараж, откуда она больше так и не появилась

Команда осталась только восьмой по скорости, однако важно отметить, что Эстебан Окон с Фернандо Алонсо ездили только с большим количеством топлива в баках и вообще не пользовались DRS

Оценивая итоги прошедшей сессии, Алонсо признал, что заезды обозначили ряд проблем, которые команде предстоит решить как можно скорее. 

«Новый мотор стал большим шагом вперед в плане мощности, – рассказал двукратный чемпион мира в интервью RTVE. – Надеюсь, мы будем на одном уровне с остальными. 

Надо признать, переход на новое топливо привел к потере мощности. Этот фактор надо учитывать в сравнениях.

Если же говорить о возможностях шасси, то даже не могу понять, доволен я или нет.

Пока это только самое начало подготовки. В целом я доволен тем, как все развивается. Мы на старте нового сезона и новой эры. 

Но все же у меня смешанные ощущения. Есть позитивные моменты, но есть и проблемы. Это обычное дело при подготовке к чемпионату, и мы должны разобраться с ними».

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