Алонсо признал, что зря «отправил» мотор Honda в GP2

Фернандо Алонсо запомнился рядом резких высказываний в адрес силовых установок Honda во время своего выступления за McLaren. Вернувшись в чемпионат в эпоху гибридных моторов, Honda долго не могла построить двигатель, сравнимый с конкурентами по мощности или надежности. Машины McLaren сильно отставали от лидеров и часто ломались.

В 2015 году на домашнем для компании из Сакуры Гран При Японии Алонсо в ходе радиопереговоров с командой заявил: «Ощущения, как от мотора GP2. Просто позор».

Спустя пять лет, Алонсо признал, что ему не стоило высказываться так резко.

«Это было от разочарования, – отметил Алонсо в интервью F1 Racing. – Может, мне не стоило так говорить. Но я заявил это не в интервью для ТВ или на пресс-конференции. Я вел частный разговор со своим инженером, он не должен был быть публичным. Но мотор был очень плох».

Honda была эксклюзивным поставщиком McLaren с 2015-го по 2017-й годы. В 2018 году компания перешла к Toro Rosso, а в прошлом сезоне стала поставлять двигатели Red Bull, одержав с ней первую победу после возвращения в Ф1.

«Сейчас Honda выигрывает гонки, а мне пишут: "Мотор для GP2 побеждает. Тебе, должно быть, грустно", – рассказал Алонсо. – Я за них рад, но тот мотор, что давали мне, был совсем не таким, с каким они победили в Бразилии. Если нынешний топ-пилот получит то, что было у меня, даже не представляю, что он скажет. В 2015 году я боролся за выход из Q1 и заработал 575 штрафных позиций.

Я говорю то, что думаю и во что верю. Иногда я могу ошибаться, но не вижу, чтобы позволял себе то, чего не делают другие».