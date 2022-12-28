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Алонсо отказался сравнивать надежность Alpine с McLaren-Honda

Fernando Alonso felt his reliability struggles with Alpine in Formula 1 were not comparable to what he faced with McLaren-Honda, saying this year was “more enjoyable”.

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Алонсо отказался сравнивать надежность Alpine с McLaren-Honda
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Сотрудничество McLaren с Honda стало в Формуле 1 культовой историей на стыке 80-х и 90-х. Машины в красно-белой ливрее, за рулем которых сидели Ален Прост и Айртон Сенна, завоевали множество побед и титулов.

Однако попытка возродить славный альянс в середине прошлого десятилетия закончилась оглушительным провалом: на этот раз McLaren-Honda стала символом катастрофически низкой надежности. 

Все четыре года, что на машинах из Уокинга стояли японские моторы, за команду выступал Фернандо Алонсо. Ни ему, ни другому чемпиону мира Дженсону Баттону так и не удалось, порой доезжая до финиша, хоть раз подняться выше пятой позиции. Порой количество штрафных позиций за замену компонентов мотора переваливало за сотню. 

Алонсо покинул McLaren и ушел из Ф1 на два года, но в 2021-м вернулся за рулем Alpine. В свете предстоящей с 2022-го заморозки моторов команда сделала ставку на мощную, но не слишком надежную силовую установку, из-за чего в прошедшем сезоне Фернандо вновь нередко выбывал из гонок досрочно. 

После окончания чемпионата испанца попросили сравнить эмоции от выступления за Alpine и McLaren-Honda.

«В этот раз мы были сильнее, – ответил двукратный чемпион. – Потому, когда удавалось добраться до финиша, это приносило больше удовольствия. 

В McLaren-Honda мы и очки-то заработать не могли. Так что сравнивать тут некорректно».

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Он добавил: «Всего у нас [в сезоне-22] было шесть сходов из-за поломок, но эта цифра учитывает не все наши проблемы.

Скажем, в Австралии машина отказала в квалификации. В Шпильберге я вообще не смог стартовать в спринте – и так далее. Потому, думаю, всего таких эпизодов было девять или десять. Разумеется, это очень серьезно превосходит приемлемый уровень».

Алонсо занял по итогам чемпионата девятое место, его напарник Эстебан Окон стал восьмым. Этого хватило, чтобы Alpine опередила McLaren в споре за четвертую строчку Кубка конструкторов. 

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