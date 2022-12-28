Алонсо отказался сравнивать надежность Alpine с McLaren-Honda
Fernando Alonso felt his reliability struggles with Alpine in Formula 1 were not comparable to what he faced with McLaren-Honda, saying this year was “more enjoyable”.
Сотрудничество McLaren с Honda стало в Формуле 1 культовой историей на стыке 80-х и 90-х. Машины в красно-белой ливрее, за рулем которых сидели Ален Прост и Айртон Сенна, завоевали множество побед и титулов.
Однако попытка возродить славный альянс в середине прошлого десятилетия закончилась оглушительным провалом: на этот раз McLaren-Honda стала символом катастрофически низкой надежности.
Все четыре года, что на машинах из Уокинга стояли японские моторы, за команду выступал Фернандо Алонсо. Ни ему, ни другому чемпиону мира Дженсону Баттону так и не удалось, порой доезжая до финиша, хоть раз подняться выше пятой позиции. Порой количество штрафных позиций за замену компонентов мотора переваливало за сотню.
Алонсо покинул McLaren и ушел из Ф1 на два года, но в 2021-м вернулся за рулем Alpine. В свете предстоящей с 2022-го заморозки моторов команда сделала ставку на мощную, но не слишком надежную силовую установку, из-за чего в прошедшем сезоне Фернандо вновь нередко выбывал из гонок досрочно.
После окончания чемпионата испанца попросили сравнить эмоции от выступления за Alpine и McLaren-Honda.
«В этот раз мы были сильнее, – ответил двукратный чемпион. – Потому, когда удавалось добраться до финиша, это приносило больше удовольствия.
В McLaren-Honda мы и очки-то заработать не могли. Так что сравнивать тут некорректно».
Остановка на трассе: Фернандо Алонсо, McLaren MCL33. Предсезонные тесты 2018 года
Фото: Федерико Базиле
Он добавил: «Всего у нас [в сезоне-22] было шесть сходов из-за поломок, но эта цифра учитывает не все наши проблемы.
Скажем, в Австралии машина отказала в квалификации. В Шпильберге я вообще не смог стартовать в спринте – и так далее. Потому, думаю, всего таких эпизодов было девять или десять. Разумеется, это очень серьезно превосходит приемлемый уровень».
Алонсо занял по итогам чемпионата девятое место, его напарник Эстебан Окон стал восьмым. Этого хватило, чтобы Alpine опередила McLaren в споре за четвертую строчку Кубка конструкторов.
Гонщики Ф1 назвали свою десятку лучших по итогам 2022 года. Туда вошел Элбон
«Перейдешь в Red Bull – твоя карьера закончена». Эксперт предупредил Норриса
Самое важное:
Ключевой спонсор Mercedes назначил нового спортивного босса
Спортивный менеджер Жан-Клод Блан стал генеральным директором по спорту нефтехимической группы Ineos, которой принадлежит треть акций команды
«Перейдешь в Red Bull – твоя карьера закончена». Эксперт предупредил Норриса
В последнее время британца стали называть кандидатом в напарники Макса Ферстаппена. Том Коронель объяснил связанные с этим риски
Алонсо отказался сравнивать надежность Alpine с McLaren-Honda
Fernando Alonso felt his reliability struggles with Alpine in Formula 1 were not comparable to what he faced with McLaren-Honda, saying this year was “more enjoyable”.
Гонщики Ф1 назвали свою десятку лучших по итогам 2022 года. Туда вошел Элбон
Пилоты оценили себя и соперников – и результаты получились не совсем такими, как в итоговой таблице чемпионата
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.
У вас есть 2 варианта:
- Стать подписчиком.
- Отключите блокировщик рекламы.