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Алонсо признал, что едва ли обгонит Хэмилтона с Шумахером по числу титулов

Испанец согласился, что его шансы выиграть чемпионат Ф1 еще шесть раз не особенно велики

Александр Кабановский
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Алонсо признал, что едва ли обгонит Хэмилтона с Шумахером по числу титулов
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В 2006 году, когда 25-летний Фернандо Алонсо во второй раз в карьере стал сильнейшим пилотом в Формуле 1, ни у кого не было сомнений, что впереди гонщика ждут новые победы и титулы. 

Он действительно выигрывал в дальнейшем гонки – в McLaren, Renault и Ferrari, – и трижды подходил вплотную к чемпионству, но в итоге так и остался двукратным. 

Сейчас Фернандо 41 год, он стал живой легендой спорта, но по уровню мотивации по-прежнему даст фору многим в пелотоне. Три подиума на старте нового сезона подарили поклонникам испанца надежду, что он наконец-то получил быструю машину и сможет вновь побеждать.

Однако стать рекордсменом Ф1 по числу титулов, опередив Михаэля Шумахера с Льюисом Хэмилтоном, у Алонсо, видимо, уже не получится. Он сам признал это, выступая недавно на спонсорском мероприятии.

«Когда ты так много лет выходишь на старт, то неизбежно начинаешь устанавливать какие-то рекорды, – объяснил пилот Aston Martin. – Но для меня имеет значение только количество побед и чемпионских титулов. 

Сейчас эти достижения, похоже, уже вне досягаемости для меня. Михаэль и Льюис имеют по семь титулов. Разумеется, моя цель остается прежней, хотя здесь нужно оставаться реалистом».

Фернандо сейчас имеет в послужном списке 32 выигранных Гран При – это седьмой результат в истории Ф1.

Поз. Гонщик Число побед
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон 103
2 Germany Михаэль Шумахер 91
3 Germany Себастьян Феттель 53
4 France Ален Прост 51
5 Brazil Айртон Сенна 41
6 Netherlands Макс Ферстаппен 37
7 Spain Фернандо Алонсо 32
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Говоря о том, чего он ожидает от продолжения сезона-2023, Фернандо отметил: «Команда нацелена на хорошие результаты. В прошлом сезоне у них было множество сложностей. Потому, как по мне, надо сначала встать на ноги, а уж потом учиться бегать. 

Но кампания 2023 года, как мне кажется, будет развиваться даже лучше, чем началась. Мы разбираемся с машиной, которая стала совершенно новым проектом.  

Надеюсь, у нас будут новые подиумы – и мы будем сражаться за победы. Но если говорить о борьбе за титулы, то тут, я полагаю, нужно еще чуть-чуть подождать».  

Сейчас Алонсо является действующим обладателем рекорда по числу проведенных гонок – дебютировав в 2001 году, он стартовал на недавнем Гран При Австралии в 358-й раз за карьеру.

Гонщик честно признал, что не ожидал столь долгих выступлений в Ф1: «Когда я начинал все это, то рассчитывал на семь-восемь лет. А потом я выиграл два титула и подумал, что еще пара сезонов – и можно спокойно уходить. 

Но оказалось, что моя карьера стала рекордной в Ф1, а я по-прежнему полон сил и мотивации. Каждый новый день приносит мне удовольствие. Я просыпаюсь по утрам – и мне нравится то, что я делаю. 

Так что впереди у меня еще несколько лет. И, надеюсь, я еще успею побороться за новые титулы».

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