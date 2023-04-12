Алонсо признал, что едва ли обгонит Хэмилтона с Шумахером по числу титулов
Испанец согласился, что его шансы выиграть чемпионат Ф1 еще шесть раз не особенно велики
В 2006 году, когда 25-летний Фернандо Алонсо во второй раз в карьере стал сильнейшим пилотом в Формуле 1, ни у кого не было сомнений, что впереди гонщика ждут новые победы и титулы.
Он действительно выигрывал в дальнейшем гонки – в McLaren, Renault и Ferrari, – и трижды подходил вплотную к чемпионству, но в итоге так и остался двукратным.
Сейчас Фернандо 41 год, он стал живой легендой спорта, но по уровню мотивации по-прежнему даст фору многим в пелотоне. Три подиума на старте нового сезона подарили поклонникам испанца надежду, что он наконец-то получил быструю машину и сможет вновь побеждать.
Однако стать рекордсменом Ф1 по числу титулов, опередив Михаэля Шумахера с Льюисом Хэмилтоном, у Алонсо, видимо, уже не получится. Он сам признал это, выступая недавно на спонсорском мероприятии.
«Когда ты так много лет выходишь на старт, то неизбежно начинаешь устанавливать какие-то рекорды, – объяснил пилот Aston Martin. – Но для меня имеет значение только количество побед и чемпионских титулов.
Сейчас эти достижения, похоже, уже вне досягаемости для меня. Михаэль и Льюис имеют по семь титулов. Разумеется, моя цель остается прежней, хотя здесь нужно оставаться реалистом».
Фернандо сейчас имеет в послужном списке 32 выигранных Гран При – это седьмой результат в истории Ф1.
|Поз.
|Гонщик
|Число побед
|1
|Льюис Хэмилтон
|103
|2
|Михаэль Шумахер
|91
|3
|Себастьян Феттель
|53
|4
|Ален Прост
|51
|5
|Айртон Сенна
|41
|6
|Макс Ферстаппен
|37
|7
|Фернандо Алонсо
|32
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Говоря о том, чего он ожидает от продолжения сезона-2023, Фернандо отметил: «Команда нацелена на хорошие результаты. В прошлом сезоне у них было множество сложностей. Потому, как по мне, надо сначала встать на ноги, а уж потом учиться бегать.
Но кампания 2023 года, как мне кажется, будет развиваться даже лучше, чем началась. Мы разбираемся с машиной, которая стала совершенно новым проектом.
Надеюсь, у нас будут новые подиумы – и мы будем сражаться за победы. Но если говорить о борьбе за титулы, то тут, я полагаю, нужно еще чуть-чуть подождать».
Сейчас Алонсо является действующим обладателем рекорда по числу проведенных гонок – дебютировав в 2001 году, он стартовал на недавнем Гран При Австралии в 358-й раз за карьеру.
Гонщик честно признал, что не ожидал столь долгих выступлений в Ф1: «Когда я начинал все это, то рассчитывал на семь-восемь лет. А потом я выиграл два титула и подумал, что еще пара сезонов – и можно спокойно уходить.
Но оказалось, что моя карьера стала рекордной в Ф1, а я по-прежнему полон сил и мотивации. Каждый новый день приносит мне удовольствие. Я просыпаюсь по утрам – и мне нравится то, что я делаю.
Так что впереди у меня еще несколько лет. И, надеюсь, я еще успею побороться за новые титулы».
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