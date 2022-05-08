Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / «Не люблю азартные игры». Хэмилтон поддержал тактику Mercedes Следующая / Боттас объяснил ошибку: Засмотрелся на Mercedes в зеркала
Формула 1 / Гран При Майами Новость

Алонсо присудили новый штраф, лишив очков

Испанского чемпиона мира оштрафовали на дополнительные пять секунд – в протоколе гонки он опустился на 11-е место

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Алонсо присудили новый штраф, лишив очков
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Для Фернандо Алонсо гонка в Майами закончилась на восьмой позиции. Но еще до финиша было известно, что пилот Alpine будет наказан на пять секунд за столкновение с Пьером Гасли по ходу дистанции. Из-за этого Алонсо опустился на девятую строчку, пропустив своего напарника Эстебана Окона. 

Но и этот результат, как выяснилось, был не окончательным. Спустя два часа после финиша увидел свет судейский документ за номером 61, в котором Фернандо признается виновным в выезде с трассы в 14-м повороте с получением преимущества.

В протоколе не указано точно, на каком именно круге это произошло, и обогнал ли при этом старейший пилот Ф1 кого-то из соперников. Можно лишь заключить, что случилось это незадолго до финиша. 

Вердикт – еще пять дополнительных секунд – окончательно вытеснил Алонсо из десятки. Гонщик стал 11-м, причем всего в одной десятой позади Лэнса Стролла из Aston Martin. Также на строчку вверх поднялся Алекс Элбон, который стал девятым.  

В другом решении судей сказано, что столкновение Мика Шумахера с Себастьяном Феттелем перед финишем сочли гоночным происшествием.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
«Не люблю азартные игры». Хэмилтон поддержал тактику Mercedes
Предыдущая новость

«Не люблю азартные игры». Хэмилтон поддержал тактику Mercedes
Следующая новость

Боттас объяснил ошибку: Засмотрелся на Mercedes в зеркала

Боттас объяснил ошибку: Засмотрелся на Mercedes в зеркала
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Берни раскритиковал Гран При Майами. Ему ответили Гран При Майами
Формула 1

Берни раскритиковал Гран При Майами. Ему ответили

Боттас объяснил ошибку: Засмотрелся на Mercedes в зеркала Гран При Майами
Формула 1

Боттас объяснил ошибку: Засмотрелся на Mercedes в зеркала

«Не люблю азартные игры». Хэмилтон поддержал тактику Mercedes Гран При Майами
Формула 1

«Не люблю азартные игры». Хэмилтон поддержал тактику Mercedes

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Парад пилотов подсказал Алонсо секрет отличного старта Гран При Майами
Формула 1

Парад пилотов подсказал Алонсо секрет отличного старта

Алонсо возложил на Сайнса вину за слабую квалификацию Гран При Майами
Формула 1

Алонсо возложил на Сайнса вину за слабую квалификацию

Слухи: Aston Martin нацелилась переманить Алонсо
Формула 1

Слухи: Aston Martin нацелилась переманить Алонсо

Alpine Больше от
Alpine
Технический брифинг: привет из 2021 года на Alpine A522 Гран При Майами
Формула 1

Технический брифинг: привет из 2021 года на Alpine A522

Окон: От удара в кокпите сорвало сиденье и сломало педали Гран При Майами
Формула 1

Окон: От удара в кокпите сорвало сиденье и сломало педали

Окон раскритиковал FIA после удара в стену с перегрузкой 51g Гран При Майами
Формула 1

Окон раскритиковал FIA после удара в стену с перегрузкой 51g

Самое важное:

FIA: Мы не можем запретить Ф1 проводить Гран При в дни «Ле-Мана»
Формула 1 Формула 1

FIA: Мы не можем запретить Ф1 проводить Гран При в дни «Ле-Мана»

Технический брифинг: привет из 2021 года на Alpine A522
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: привет из 2021 года на Alpine A522

Перес начал переговоры с Red Bull о новом контракте
Формула 1 Формула 1

Перес начал переговоры с Red Bull о новом контракте

В Mercedes задумались об отказе от «беспонтонной» схемы
Формула 1 Формула 1

В Mercedes задумались об отказе от «беспонтонной» схемы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.