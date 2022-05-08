Алонсо присудили новый штраф, лишив очков

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Для Фернандо Алонсо гонка в Майами закончилась на восьмой позиции. Но еще до финиша было известно, что пилот Alpine будет наказан на пять секунд за столкновение с Пьером Гасли по ходу дистанции. Из-за этого Алонсо опустился на девятую строчку, пропустив своего напарника Эстебана Окона.

Но и этот результат, как выяснилось, был не окончательным. Спустя два часа после финиша увидел свет судейский документ за номером 61, в котором Фернандо признается виновным в выезде с трассы в 14-м повороте с получением преимущества.

В протоколе не указано точно, на каком именно круге это произошло, и обогнал ли при этом старейший пилот Ф1 кого-то из соперников. Можно лишь заключить, что случилось это незадолго до финиша.

Вердикт – еще пять дополнительных секунд – окончательно вытеснил Алонсо из десятки. Гонщик стал 11-м, причем всего в одной десятой позади Лэнса Стролла из Aston Martin. Также на строчку вверх поднялся Алекс Элбон, который стал девятым.

В другом решении судей сказано, что столкновение Мика Шумахера с Себастьяном Феттелем перед финишем сочли гоночным происшествием.