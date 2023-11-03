Алонсо пригрозил тем, кто распускает про него слухи

Эта история наглядно иллюстрирует, какой силой стали в наши дни социальные сети. После завершения Гран При Мексики работающий на испанском телевидении Альберт Фабрега опубликовал следующее сообщение: «Я не хочу верить слухам, которые мне только что передали в паддоке. Нет».

Несмотря на то, что этот текст был предельно нейтральным, болельщики начали раскручивать тему и пришли к выводу, что речь может идти только обрасставании Фернандо Алонсо с Aston Martin в свете последних неудач – и почти наверняка его переходе в Red Bull на место Серхио Переса.

Когда участники Ф1 собрались в Сан-Паулу перед Гран При Бразилии, Алонсо не только опроверг все предположения о возможности его разрыва с нынешней командой, но и недвусмысленно высказался о тех, кто разносит сплетни.

«Это всего лишь слухи, – сказал 42-летний испанец. – Нормальные слухи из паддока, где люди стремятся повеселиться, набрать себе подписчиков и все такое.

Но я не играю в эти игры».

Он добавил: «Мне все это не доставляет ни малейшего удовольствия. И я ценю, что в наших сессиях участвуют журналисты, профессионалы с многолетним стажем работы в Ф1.

Каждый из вас заслужил уважение, и это правильно. А слухи распускают те, кого сейчас нет с нами в этой комнате. Им хочется поразвлечься, но как по мне, это вовсе не весело, когда начинаются такие вещи.

И я добьюсь того, чтобы желающие действовать так столкнулись с последствиями».

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

При этом гонщик не стал отрицать, что очевидный спад формы Aston Martin в последние месяцы не вызывает у него восторга. После постоянных подиумов в первой половине сезона осенью Алонсо с большим трудом зарабатывает очки.

«Разумеется, мы сейчас не столь сильны, как хотелось бы, – признал двукратный чемпион. – Конечно, мы стремимся демонстрировать свой максимум, но пока это не получается.

Нам нужно внимательно проанализировать работу недавних обновлений. Здесь, в Бразилии, из-за спринтерского формата будет меньше времени на эксперименты, которые мы активно вели на предыдущих этапах.

Разумеется, мы не в восторге. Майк [Крак, руководитель Aston Martin F1] недоволен, да никто не доволен нынешней формой. Но я могу лишь повторить: два года назад в команде работали 250 человек, сейчас мы проходим через преобразования, чтобы в скором будущем получить 800 сотрудников на новой базе.

В этом сезоне у нас семь подиумов и на 200 очков больше, чем год назад. Понятно, что с нынешней формой радоваться особенно нечему, но и слишком драматизировать ситуацию тоже не стоит. В действительности, наша кампания 2023 года получилась замечательной».

Дополнительная информация: Адам Купер