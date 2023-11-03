Алонсо пригрозил тем, кто распускает про него слухи
Фернандо отреагировал на волну сплетен о его уходе из Aston Martin, которая наводнила гоночные СМИ с подачи журналиста Альберта Фабреги
Эта история наглядно иллюстрирует, какой силой стали в наши дни социальные сети. После завершения Гран При Мексики работающий на испанском телевидении Альберт Фабрега опубликовал следующее сообщение: «Я не хочу верить слухам, которые мне только что передали в паддоке. Нет».
Несмотря на то, что этот текст был предельно нейтральным, болельщики начали раскручивать тему и пришли к выводу, что речь может идти только обрасставании Фернандо Алонсо с Aston Martin в свете последних неудач – и почти наверняка его переходе в Red Bull на место Серхио Переса.
Когда участники Ф1 собрались в Сан-Паулу перед Гран При Бразилии, Алонсо не только опроверг все предположения о возможности его разрыва с нынешней командой, но и недвусмысленно высказался о тех, кто разносит сплетни.
«Это всего лишь слухи, – сказал 42-летний испанец. – Нормальные слухи из паддока, где люди стремятся повеселиться, набрать себе подписчиков и все такое.
Но я не играю в эти игры».
Он добавил: «Мне все это не доставляет ни малейшего удовольствия. И я ценю, что в наших сессиях участвуют журналисты, профессионалы с многолетним стажем работы в Ф1.
Каждый из вас заслужил уважение, и это правильно. А слухи распускают те, кого сейчас нет с нами в этой комнате. Им хочется поразвлечься, но как по мне, это вовсе не весело, когда начинаются такие вещи.
И я добьюсь того, чтобы желающие действовать так столкнулись с последствиями».
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
При этом гонщик не стал отрицать, что очевидный спад формы Aston Martin в последние месяцы не вызывает у него восторга. После постоянных подиумов в первой половине сезона осенью Алонсо с большим трудом зарабатывает очки.
«Разумеется, мы сейчас не столь сильны, как хотелось бы, – признал двукратный чемпион. – Конечно, мы стремимся демонстрировать свой максимум, но пока это не получается.
Нам нужно внимательно проанализировать работу недавних обновлений. Здесь, в Бразилии, из-за спринтерского формата будет меньше времени на эксперименты, которые мы активно вели на предыдущих этапах.
Разумеется, мы не в восторге. Майк [Крак, руководитель Aston Martin F1] недоволен, да никто не доволен нынешней формой. Но я могу лишь повторить: два года назад в команде работали 250 человек, сейчас мы проходим через преобразования, чтобы в скором будущем получить 800 сотрудников на новой базе.
В этом сезоне у нас семь подиумов и на 200 очков больше, чем год назад. Понятно, что с нынешней формой радоваться особенно нечему, но и слишком драматизировать ситуацию тоже не стоит. В действительности, наша кампания 2023 года получилась замечательной».
Дополнительная информация: Адам Купер
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