Алонсо приготовился к обороне, но готов пропустить лидеров Ф1

Фернандо Алонсо смог квалифицироваться на шестом месте в Гран При России. При этом сзади оказалось сразу несколько потенциально более быстрых пилотов: Валттери Боттас, Серхио Перес, Макс Ферстаппен.

После квалификации двухкратный чемпион мира признался, что в его ситуации в гонке придется не обгонять, а обороняться, причем с тем, что многие его обгонят, испанец, похоже, смирился уже сейчас.

«Я бы предпочел завтра оказаться в Венгрии, так как там еще сложнее обгонять, так как здесь есть длинные прямые, – сказал Алонсо. – У меня позади стартует Боттас, и его будет очень трудно удержать.

Ферстаппен тоже станет прорываться. В Монце мы уже видели, как Боттас стартовал последним, а финишировал на подиуме, и я полагаю Макс попробует сделать также. Перес стартует девятым, так что мы понимаем, что стартуя с шестого места я могу быстро очутиться на восьмом или девятом. И это актуально и для тройки парней впереди.

Рано или поздно в гонке ты оказываешься на позиции, соответствующей твоей скорости. И я к этому готов. Но надо бороться и заработать очки. Нашими главными противниками остаются AlphaTauri и Aston Martin. Мы стартуем впереди и постараемся также финишировать. А с более быстрыми соперниками мы сейчас в Кубке конструкторов и не сражаемся».