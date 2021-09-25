Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Мазепин проиграл Мику 4 секунды. И объяснил почему
Формула 1 / Гран При России Новости

Алонсо приготовился к обороне, но готов пропустить лидеров Ф1

Автор:
, Редактор

По словам пилота Renault, его задача не пустить вперед конкурентов из AlphaTauri и Aston Martin, а не сдержать Боттаса и Ферстаппена

Алонсо приготовился к обороне, но готов пропустить лидеров Ф1

Фернандо Алонсо смог квалифицироваться на шестом месте в Гран При России. При этом сзади оказалось сразу несколько потенциально более быстрых пилотов: Валттери Боттас, Серхио Перес, Макс Ферстаппен.

После квалификации двухкратный чемпион мира признался, что в его ситуации в гонке придется не обгонять, а обороняться, причем с тем, что многие его обгонят, испанец, похоже, смирился уже сейчас.

«Я бы предпочел завтра оказаться в Венгрии, так как там еще сложнее обгонять, так как здесь есть длинные прямые, – сказал Алонсо. – У меня позади стартует Боттас, и его будет очень трудно удержать.

Ферстаппен тоже станет прорываться. В Монце мы уже видели, как Боттас стартовал последним, а финишировал на подиуме, и я полагаю Макс попробует сделать также. Перес стартует девятым, так что мы понимаем, что стартуя с шестого места я могу быстро очутиться на восьмом или девятом. И это актуально и для тройки парней впереди.

Рано или поздно в гонке ты оказываешься на позиции, соответствующей твоей скорости. И я к этому готов. Но надо бороться и заработать очки. Нашими главными противниками остаются AlphaTauri и Aston Martin. Мы стартуем впереди и постараемся также финишировать. А с более быстрыми соперниками мы сейчас в Кубке конструкторов и не сражаемся».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Мазепин проиграл Мику 4 секунды. И объяснил почему

Предыдущая новость

Мазепин проиграл Мику 4 секунды. И объяснил почему
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Стартовая решетка Гран При России

6 ч
2
Формула 1

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи

4 ч
3
Формула 1

Алонсо приготовился к обороне, но готов пропустить лидеров Ф1

1 ч
4
Формула 2

Положение в общем зачете Ф2 после первой гонки в Сочи

4 ч
5
Формула 1

Гасли резко обвинил команду в провале квалификации

3 ч
Самое важное:
Алонсо приготовился к обороне, но готов пропустить лидеров Ф1
Формула 1

Алонсо приготовился к обороне, но готов пропустить лидеров Ф1

1 ч
Мазепин проиграл Мику 4 секунды. И объяснил почему
Формула 1

Мазепин проиграл Мику 4 секунды. И объяснил почему

1 ч
Хэмилтон отказался считать аварию в боксах следствием прессинга
Формула 1

Хэмилтон отказался считать аварию в боксах следствием прессинга

2 ч
Боттас поспорил с Вольфом и пожурил Хэмилтона
Формула 1

Боттас поспорил с Вольфом и пожурил Хэмилтона

3 ч
Расселл помог Норрису завоевать поул. И вот каким образом
Формула 1

Расселл помог Норрису завоевать поул. И вот каким образом

3 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Сергей Иванов
Мазепин проиграл Мику 4 секунды. И объяснил почему Гран При России
Формула 1

Мазепин проиграл Мику 4 секунды. И объяснил почему

Расселл помог Норрису завоевать поул. И вот каким образом Гран При России
Формула 1

Расселл помог Норрису завоевать поул. И вот каким образом

Ферстаппен: Обгонять в дождь проще, но его не будет Гран При России
Формула 1

Ферстаппен: Обгонять в дождь проще, но его не будет

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Алонсо не верит в попадание на подиум в 2021-м Гран При России
Формула 1

Алонсо не верит в попадание на подиум в 2021-м

Алонсо испугался дождя в Сочи: Не хочу как в Спа Гран При России
Формула 1

Алонсо испугался дождя в Сочи: Не хочу как в Спа

Пилот, которого боится Алонсо. Версия самого Фернандо
Формула 1

Пилот, которого боится Алонсо. Версия самого Фернандо

Самое читаемое Сегодня

Стартовая решетка Гран При России
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка Гран При России

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи
Формула 1 Формула 1

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи

Алонсо приготовился к обороне, но готов пропустить лидеров Ф1
Формула 1 Формула 1

Алонсо приготовился к обороне, но готов пропустить лидеров Ф1

Положение в общем зачете Ф2 после первой гонки в Сочи
Формула 2 Формула 2

Положение в общем зачете Ф2 после первой гонки в Сочи

Гасли резко обвинил команду в провале квалификации
Формула 1 Формула 1

Гасли резко обвинил команду в провале квалификации

Вольф обвинил в бедах Mercedes ранний выезд на трассу
Формула 1 Формула 1

Вольф обвинил в бедах Mercedes ранний выезд на трассу

Хэмилтон отказался считать аварию в боксах следствием прессинга
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон отказался считать аварию в боксах следствием прессинга

Расселл помог Норрису завоевать поул. И вот каким образом
Формула 1 Формула 1

Расселл помог Норрису завоевать поул. И вот каким образом

Самое важное:

Алонсо приготовился к обороне, но готов пропустить лидеров Ф1
Формула 1 Формула 1

Алонсо приготовился к обороне, но готов пропустить лидеров Ф1

Мазепин проиграл Мику 4 секунды. И объяснил почему
Формула 1 Формула 1

Мазепин проиграл Мику 4 секунды. И объяснил почему

Хэмилтон отказался считать аварию в боксах следствием прессинга
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон отказался считать аварию в боксах следствием прессинга

Боттас поспорил с Вольфом и пожурил Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Боттас поспорил с Вольфом и пожурил Хэмилтона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.