В нынешнем сезоне Скудерия смогла ощутимо продвинуться вперед по сравнению с провальным 2020-м. Шарль Леклер дважды финишировал в гонках на четвертом месте, а на Гран При Монако новобранец команды Карлос Сайнс и вовсе стал вторым.

Последним испанцем, который добивался за рулем алой машины таких результатов, был Фернандо Алонсо. Он выступал за Маранелло с 2010 по 2014 год и за это время минимум дважды подходил вплотную к титулу, выиграл 11 гонок и завоевал несколько десятков призовых кубков.

В Монте-Карло у Алонсо спросили, рад ли он за Сайнса.

«Знаете, я вспоминаю, что было пять-шесть лет назад, – ответил тот. – Тогда у меня было по девять или десять подиумов за год. И когда я приезжал вторым, настроение на послегоночной пресс-конференции было как на кладбище. Люди постоянно спрашивали: "Когда вы уже выиграете?".

Сейчас у меня 97 подиумов, и я понимаю, что те из них, что были завоеваны под конец, уже не имели для меня такого значения».

Он добавил: «Однако я очень рад за Карлоса. Мы говорили с ним перед стартом, когда слушали гимн на решетке. В тот момент он уже был одной ногой на подиуме, так как получил возможность стартовать третьим после проблем у [Шарля] Леклера. А когда возникли сложности у [Валттери] Боттаса, все стало для него даже лучше.

Карлос здорово начал чемпионат и, надеюсь, скоро мы сможем увидеть его победу. Впрочем, на нормальных трассах Mercedes и Red Bull имеют преимущество, так что в этот раз у него появилась возможность – и он ее использовал. Это хорошо».

По итогам пяти этапов Сайнс заработал 38 очков и идет седьмым в личном зачете, уступая два балла Леклеру. Сам Алонсо пока ни разу не финишировал выше восьмого места.

Дополнительная информация: Олег Карпов