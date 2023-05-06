Алонсо предупредил, что в Майами тоже не стоит ждать обгонов

Организаторы Гран При Майами заменили вызывавший нарекания асфальт и расширили медленную «эску» под мостом, реагируя на критику после дебютного визита Ф1 в 2022 году.

Однако городской характер трассы привел к тому, что в пятницу все пилоты отметили – в стороне от траектории асфальт остается очень грязным. По ходу тренировок это приводило к тому, что любое отклонение от идеальной линии приводило к резкой потере сцепления – именно поэтому разбили свои машины Нико Хюлькенберг и Шарль Леклер.

«Мы поставили себе задачу организовать отличную гонку со множеством обгоном в борьбы колесо в колесо, – говорил в марте промоутер гонки Том Гарфинкель. – В прошлом году на трассе были участки, позволяющие гонщикам бороться, но нас это не вполне устроило. Так что мы инвестировали в замену покрытия чтобы улучшить качество гонки».

Однако пилоты по итогам пятницы не поддержали этот оптимизм.

«Это правда, год назад асфальт просто крошился, – сказал Фернандо Алонсо. – Сейчас эого нет. Но, к сожалению, в этот уик-энд мы выступаем без гонок поддержки, Ф3 и Ф2. Потому идеальная траектория понемногу расчистилась, но рядом с ней асфальт остается очень грязным.

Так что в воскресенье не стоит ждать большого количество обгонов: есть только одна линия, по которой можно ехать. Тут уж ничего не поделать».

Испанец добавил: «В такой ситуации будет очень важно стартовать как можно выше. Давайте посмотрим, что у нас получится в субботу».

Ландо Норрис, McLaren MCL60, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

«На трассе очень скользко, – поддержал соперника быстрейший пилот пятницы Макс Ферстаппен. – Ты едешь и все вроде бы в порядке. Но стоит отклониться от траектории, и сцепление резко падает. Хотя, конечно, все в равных условиях».

Пилот Red Bull отметил, что не испытал в пятницу серьезных сложностей: «Мы смогли добиться хорошего баланса, машина едет неплохо – так что я доволен началом уик-энда».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл