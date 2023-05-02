Алонсо предсказал Строллу еще 10-15 лет выступлений за Aston Martin
По мнению Фернандо, после завершения его собственной карьеры Лэнс станет новым лидером команды своего отца
Два гонщика стали напарниками в начале нынешнего сезона, и пока в их отношений нет тех острых моментов, которые прежде регулярно возникали у Алонсо с партнерами по команде.
Более того, по ходу недавней гонки в Баку канадец сам сообщил команде, что не будет атаковать Алонсо, находясь позади него – а позже Фернандо попросил по радио передать партнеру по команде информацию о балансе тормозов, которая должна была помочь Строллу.
«Мы много общаемся по ходу уик-эндов, начиная с пятницы или даже с четверга, – рассказал двукратный чемпион мира Motorsport.com. – Уже на брифингах мы определяем программу для каждого из пилотов. И если в гонке с машиной происходит что-то, чего мы не обсуждали, что-то новое – то я считаю важным сообщить это команде.
Так что это нормально. Я знаю, что буду выступать еще несколько сезонов, но не так много. А Лэнс останется лидером команду еще на 10-15 лет. Потому я надеюсь в ближайшие годы передать ему так много знаний, как только можно».
На вопрос о том, почему отношения с его прежними напарниками складывались иначе, испанец ответил: «Да, в прошлом бывало всякое. Просто не все мои сообщения по радио тогда попадали в эфир. Сейчас Формула 1 по каким-то причинам стала доброй ко мне».
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Стролл тоже объяснил, почему сознательно отказался от атак на партнера по команде: «Мы оба думаем с прицелом на долгосрочную перспективу: о гонке, о темпе. И я не хотел атаковать его в тот момент.
Для нас обоих было умнее контролировать темп на стартовом отрезке. Потом, после перехода на Hard, можно уже было не сдерживаться, однако у меня начались проблемы с балансом.
Я ошибся в 16-м повороте, что позволило Льюису [Хэмилтону] выйти вперед, и концовка получилась для меня непростой».
По поводу подсказки Алонсо о балансе тормозов Лэнс отметил: «Да, я слышал об этом. Это было так мило с его стороны. Мне передали данные, и я кое-что поменял в настройках. А еперь знаю, кто был инициатором этих изменений».
При этом глава команды Майк Крак не согласился с тем, что Алонсо стал для Стролла своего рода старшим братом.
«Нет-нет, Лэнс вовсе не младший брат, – объяснил он. – Они на одном уровне. Фернандо регулярно смотрит за тем, что делает Лэнс – и наоборот. ни настоящие напарники, а не старший и младший братья. Хотя, конечно, один старше, а другой младше».
Расселл: Макс наговорил лишнего, но извинения не нужны
Мнение: Ferrari еще не показала всего, на что способна
Стартовая решетка Гран При Азербайджана
Стартовая решетка Гран При Азербайджана Стартовая решетка Гран При Азербайджана
Спринт Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Еще два титула. Обзор уик-энда
Еще два титула. Обзор уик-энда Еще два титула. Обзор уик-энда
Смазка помогла Aston Martin решить проблему с DRS в Баку
Смазка помогла Aston Martin решить проблему с DRS в Баку Смазка помогла Aston Martin решить проблему с DRS в Баку
Стартовая решетка спринта Гран При Азербайджана
Стартовая решетка спринта Гран При Азербайджана Стартовая решетка спринта Гран При Азербайджана
Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации
Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации
Самое важное:
Что мировые СМИ написали о Гран При Азербайджана
Что мировые СМИ написали о Гран При Азербайджана Что мировые СМИ написали о Гран При Азербайджана
Вольф подлил масла в огонь слухов про Леклера: Он у нас на радаре
Вольф подлил масла в огонь слухов про Леклера: Он у нас на радаре Вольф подлил масла в огонь слухов про Леклера: Он у нас на радаре
«Только тратим время впустую». Льюис не оценил новый формат этапа
«Только тратим время впустую». Льюис не оценил новый формат этапа «Только тратим время впустую». Льюис не оценил новый формат этапа
Мнение: Ferrari еще не показала всего, на что способна
Мнение: Ferrari еще не показала всего, на что способна Мнение: Ferrari еще не показала всего, на что способна
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.