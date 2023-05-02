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Алонсо предсказал Строллу еще 10-15 лет выступлений за Aston Martin

По мнению Фернандо, после завершения его собственной карьеры Лэнс станет новым лидером команды своего отца

Адам Купер
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Алонсо предсказал Строллу еще 10-15 лет выступлений за Aston Martin

Два гонщика стали напарниками в начале нынешнего сезона, и пока в их отношений нет тех острых моментов, которые прежде регулярно возникали у Алонсо с партнерами по команде. 

Более того, по ходу недавней гонки в Баку канадец сам сообщил команде, что не будет атаковать Алонсо, находясь позади него – а позже Фернандо попросил по радио передать партнеру по команде информацию о балансе тормозов, которая должна была помочь Строллу.

«Мы много общаемся по ходу уик-эндов, начиная с пятницы или даже с четверга, – рассказал двукратный чемпион мира Motorsport.com. – Уже на брифингах мы определяем программу для каждого из пилотов. И если в гонке с машиной происходит что-то, чего мы не обсуждали, что-то новое – то я считаю важным сообщить это команде. 

Так что это нормально. Я знаю, что буду выступать еще несколько сезонов, но не так много. А Лэнс останется лидером команду еще на 10-15 лет. Потому я надеюсь в ближайшие годы передать ему так много знаний, как только можно». 

На вопрос о том, почему отношения с его прежними напарниками складывались иначе, испанец ответил: «Да, в прошлом бывало всякое. Просто не все мои сообщения по радио тогда попадали в эфир. Сейчас Формула 1 по каким-то причинам стала доброй ко мне».

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Стролл тоже объяснил, почему сознательно отказался от атак на партнера по команде: «Мы оба думаем с прицелом на долгосрочную перспективу: о гонке, о темпе. И я не хотел атаковать его в тот момент.  

Для нас обоих было умнее контролировать темп на стартовом отрезке. Потом, после перехода на Hard, можно уже было не сдерживаться, однако у меня начались проблемы с балансом.  

Я ошибся в 16-м повороте, что позволило Льюису [Хэмилтону] выйти вперед, и концовка получилась для меня непростой».  

По поводу подсказки Алонсо о балансе тормозов Лэнс отметил: «Да, я слышал об этом. Это было так мило с его стороны. Мне передали данные, и я кое-что поменял в настройках. А еперь знаю, кто был инициатором этих изменений».

При этом глава команды Майк Крак не согласился с тем, что Алонсо стал для Стролла своего рода старшим братом. 

«Нет-нет, Лэнс вовсе не младший брат, – объяснил он. – Они на одном уровне. Фернандо регулярно смотрит за тем, что делает Лэнс – и наоборот. ни настоящие напарники, а не старший и младший братья. Хотя, конечно, один старше, а другой младше».

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