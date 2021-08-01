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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Алонсо предсказал аварию в первом повороте

Автор:
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор

Двукратный чемпион мира рассчитывает отыграть позиции в дебюте гонки благодаря горячности соперников

Алонсо предсказал аварию в первом повороте

Фернандо Алонсо показал в квалификации Гран При Венгрии девятый результат, уступив совсем чуть-чуть своему партнеру по Alpine Эстебану Окону. При этом оба,
как и большинство соперников из первой десятке, начнут борьбу на самых мягких шинах Soft.

При этом у занимающих первый стартовый ряд гонщиков Mercedes будет более жесткий состав Medium. В теории он сыграет против Льюиса Хэмилтона с Валттери Боттасом на первых метрах и может привести к столкновению в послестартовом повороте.

Именно такой сценарий начала гонки и предсказал Алонсо. «Думаю, впереди будет жарко, – сказал он на медиа-сессии. – Мы попробуем отыграть позиции и, полагаю, сделаем это.

Я стартую с чистой стороны трассы, на этом этапе такое расположение дает весомое преимущество. И мне хочется подняться повыше по ходу первого круга. В то же время, необходима осторожность, так как впереди… Думаю, там что-то произойдет».

Фернандо не сказал прямо о новом столкновении Ферстаппена с Хэмилтоном, которое стало бы вторым за две гонки после Сильверстоуна, но дал понять, что считает двух лидеров сезона одними из главных кандидатов на попадание в неприятности.

«Макс стартует на красных шинах [Soft], Льюис – на желтых [Meduim], – объяснил двукратный чемпион мира. – Чуть позади будут Норрис и Леклер, одни из главных специалистам по стартам. Думаю, в первом повороте можно ждать каких-то событий».

Для Алонсо в нынешнем сезоне лучшим результатом остается шестое место в богатой на события гонке в Баку.

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