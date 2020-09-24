Алонсо предложил помогать Renault по ходу Гран При

Покинув Формулу 1 в конце 2018 года из-за постоянных неудач с McLaren-Honda, Фернандо Алонсо пропустил два полных сезона, но уже с будущего года вернется в пелотон благодаря контракту с Renault.

Недавно Алонсо приезжал на базу в Энстоун, где прошел подгонку сиденья, а также провел полный день на симуляторе. В видеоинтервью, которое пресс-служба опубликовала по итогам этого визита, Фернандо выразил готовность уже сейчас помогать команде.

Испанец сказал, что проведет еще несколько дней на симуляторе и рассчитывает приехать на какие-то Гран При из оставшихся в календаре.

Он добавил: «До начала следующего года мой главный фокус в том, чтобы чуть ближе присмотреться, какая помощь нужна команде с моей стороны.

Я собираюсь поработать на симуляторе и как-то помочь по ходу уик-эндов. Думаю, приеду на пару гонок, просто чтобы посмотреть за работой команды на трассе и понять философию работы по ходу уик-энда.

Пожалуй, надо обязательно быть в Абу-Даби, также я надеюсь доехать до Имолы. Она близко к моему дому в Швейцарии. Я готов помогать команде во всем, что они сочтут необходимым».

Говоря о том, какие изменения он заметил в Энстоуне, где не появлялся с 2009 года, Алонсо рассказал: «Когда я был тут в последний раз, никакого симулятора вообще не было. Так что первое впечатление позитивное.

Мы провели подгонку сиденья, пообщались с ключевыми людьми, в общих чертах обговорили программы на будущий год и приготовления, которые позволят мне быстрее обрести скорость.

Когда ты приезжаешь куда-то после стольких лет перерыва, то всегда открываешь что-то новое. Симулятор новый, аэродинамическая труба доработана. Кое-что осталось прежним: офисы, тренажерка, к которой я так привык.

Я вижу улучшения, и думаю, что команда в хорошей форме с прицелом на будущее».