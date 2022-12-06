Алонсо предложил Ферстаппену вместе стартовать в Ле-Мане. Вот ответ Макса
Двукратный чемпион мира оценил идею соперника по Ф1 объединить усилия
Прошедший сезон Ф1 стал для Макса Ферстаппена уже восьмым в карьере – сейчас гонщику 25 лет, и выходит так, что в Больших Призах он провел уже треть жизни.
Понятно, что двукратному чемпиону по силам еще долго выступать на самом высоком уровне. Однако уже сейчас его частенько спрашивают о том, что будет потом. Пока Макс лишь повторяет, что не намерен гоняться в Ф1 после 40-летия.
Примечательно, что до недавнего времени подобную риторику можно было услышать и от Льюиса Хэмилтона, однако по мере приближения к этой отметке британец внезапно передумал.
Что до Ферстаппена, то на недавнем Гран При Абу-Даби репортеры вновь подняли тему его будущего. Он подтвердил, что не хотел бы гоняться слишком долго, так как «этапов стало слишком много, из-за чего приходится проводить слишком много времени вдали от дома».
Пилот добавил: «Кроме того, мне хочется попробовать другие гонки, другие чемпионаты.
Ф1 доставляет много удовольствия, сейчас я добиваюсь тут больших успехов. Но я нацелен заниматься и другими вещами. Знаю, что мой нынешний контракт [с Red Bull] действует до конца 2028-го, мне тогда уже будет 31 год. Наверное, еще какое-то время после этого я буду достаточно конкурентоспособен.
Но в таком возрасте уже хочется получать другой опыт – заниматься тем, что доставляет больше удовольствия, где чуть меньше прессинг и не столь напряженный календарь».
Гонщика попросили уточнить, о чем именно идет речь. Он ответил, что «прежде всего, о марафонских гонках».
Макс уже имел возможность познакомиться с соревнованиями на выносливость в киберспорте, где выступает за команду Team Redline в Виртуальной серии Ле-Ман.
Отец Макса Йос Ферстаппен в 2008 году выиграл «24 часа Ле-Мана» на Porsche команды Van Merksteijn
Фото: Том Хаапанен
Между тем, в недавнем интервью De Telegraaf ветеран Ф1 и победитель реальных «24 часов Ле-Мана» 2018-19 годов Фернандо Алонсо предложил Ферстаппену объединить усилия, так как у такого экипажа «точно будут шансы на успех, если выступать за сильную команду».
Действующий чемпион в ответ пошутил, что «Фернандо никогда не уйдет из гонок».
Макс объяснил: «В этом отношении он немного отличается от меня. С другой стороны, если Фернандо начинает какой-то проект, то хочет получить сильную машину и бороться за победу. В этом смысле мы с ним одинаковы.
Именно поэтому я не собираюсь спешить. Сейчас в марафонских соревнованиях наступило время перемен. Мне кажется, есть смысл немного подождать, чтобы увидеть, что именно происходит.
А после того, как станут понятны тенденции, можно будет вернуться к этому вопросу».
На этой неделе о контракте с командой Lamborghini в гонках на выносливость объявил экс-пилот Ф1 Ромен Грожан.
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