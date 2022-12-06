Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Расселл прошел подгонку сиденья в Mercedes 2023 года: видео Следующая / Источник: Ф1 озаботилась штрафами за установку лишних моторов
Формула 1 Новость

Алонсо предложил Ферстаппену вместе стартовать в Ле-Мане. Вот ответ Макса

Двукратный чемпион мира оценил идею соперника по Ф1 объединить усилия

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Алонсо предложил Ферстаппену вместе стартовать в Ле-Мане. Вот ответ Макса
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Прошедший сезон Ф1 стал для Макса Ферстаппена уже восьмым в карьере – сейчас гонщику 25 лет, и выходит так, что в Больших Призах он провел уже треть жизни. 

Понятно, что двукратному чемпиону по силам еще долго выступать на самом высоком уровне. Однако уже сейчас его частенько спрашивают о том, что будет потом. Пока Макс лишь повторяет, что не намерен гоняться в Ф1 после 40-летия. 

Примечательно, что до недавнего времени подобную риторику можно было услышать и от Льюиса Хэмилтона, однако по мере приближения к этой отметке британец внезапно передумал.  

Что до Ферстаппена, то на недавнем Гран При Абу-Даби репортеры вновь подняли тему его будущего. Он подтвердил, что не хотел бы гоняться слишком долго, так как «этапов стало слишком много, из-за чего приходится проводить слишком много времени вдали от дома».

Пилот добавил: «Кроме того, мне хочется попробовать другие гонки, другие чемпионаты. 

Ф1 доставляет много удовольствия, сейчас я добиваюсь тут больших успехов. Но я нацелен заниматься и другими вещами. Знаю, что мой нынешний контракт [с Red Bull] действует до конца 2028-го, мне тогда уже будет 31 год. Наверное, еще какое-то время после этого я буду достаточно конкурентоспособен.    

Но в таком возрасте уже хочется получать другой опыт – заниматься тем, что доставляет больше удовольствия, где чуть меньше прессинг и не столь напряженный календарь».

Гонщика попросили уточнить, о чем именно идет речь. Он ответил, что «прежде всего, о марафонских гонках».

Макс уже имел возможность познакомиться с соревнованиями на выносливость в киберспорте, где выступает за команду Team Redline в Виртуальной серии Ле-Ман. 

Отец Макса Йос Ферстаппен в 2008 году выиграл «24 часа Ле-Мана» на Porsche команды Van Merksteijn

Отец Макса Йос Ферстаппен в 2008 году выиграл «24 часа Ле-Мана» на Porsche команды Van Merksteijn

Фото: Том Хаапанен

Между тем, в недавнем интервью De Telegraaf ветеран Ф1 и победитель реальных «24 часов Ле-Мана» 2018-19 годов Фернандо Алонсо предложил Ферстаппену объединить усилия, так как у такого экипажа «точно будут шансы на успех, если выступать за сильную команду».

Действующий чемпион в ответ пошутил, что «Фернандо никогда не уйдет из гонок».

Макс объяснил: «В этом отношении он немного отличается от меня. С другой стороны, если Фернандо начинает какой-то проект, то хочет получить сильную машину и бороться за победу. В этом смысле мы с ним одинаковы. 

Именно поэтому я не собираюсь спешить. Сейчас в марафонских соревнованиях наступило время перемен. Мне кажется, есть смысл немного подождать, чтобы увидеть, что именно происходит.

А после того, как станут понятны тенденции, можно будет вернуться к этому вопросу». 

На этой неделе о контракте с командой Lamborghini в гонках на выносливость объявил экс-пилот Ф1 Ромен Грожан. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Расселл прошел подгонку сиденья в Mercedes 2023 года: видео
Предыдущая новость

Расселл прошел подгонку сиденья в Mercedes 2023 года: видео
Следующая новость

Источник: Ф1 озаботилась штрафами за установку лишних моторов

Источник: Ф1 озаботилась штрафами за установку лишних моторов
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Aston Martin построила новую базу за £200 млн. Вот что мы увидели внутри
Формула 1

Aston Martin построила новую базу за £200 млн. Вот что мы увидели внутри

Элбон не смог восстановиться на 100% после удаления аппендикса
Формула 1

Элбон не смог восстановиться на 100% после удаления аппендикса

Трассу в Джидде переделали к гонке Ф1 2023 года
Формула 1

Трассу в Джидде переделали к гонке Ф1 2023 года

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Босс Aston Martin назвал главное отличие Алонсо от Феттеля Ноябрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

Босс Aston Martin назвал главное отличие Алонсо от Феттеля

«Я делал 98% всей работы, а он – 2%». Окон обрадовался уходу Алонсо из Alpine
Формула 1

«Я делал 98% всей работы, а он – 2%». Окон обрадовался уходу Алонсо из Alpine

«Бок болит, но я доволен». Алонсо рассказал о первых тестах с Aston Martin Ноябрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

«Бок болит, но я доволен». Алонсо рассказал о первых тестах с Aston Martin

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Култхард объяснил, что помешает Ферстаппену выиграть титул в 2023 году
Формула 1

Култхард объяснил, что помешает Ферстаппену выиграть титул в 2023 году

«Это будет уже шестой их босс за время моей работы». Хорнер подколол Ferrari
Формула 1

«Это будет уже шестой их босс за время моей работы». Хорнер подколол Ferrari

Слухи: новый босс Red Bull решил участвовать в управлении командой Ф1
Формула 1

Слухи: новый босс Red Bull решил участвовать в управлении командой Ф1

Самое важное:

Команду Росси VR46 заподозрили в предательстве. Она все опровергла
MotoGP MotoGP

Команду Росси VR46 заподозрили в предательстве. Она все опровергла

В паддоке MotoGP пошли слухи, что коллектив откажется от сотрудничества с Ducati и станет сателлитом Yamaha…

Сайнс провел во Фьорано тесты дождевых шин Pirelli
Формула 1 Формула 1

Сайнс провел во Фьорано тесты дождевых шин Pirelli

Пока соперники по Ф1 отдыхают на зимних каникулах, испанский пилот Ferrari провел испытательную сессию

Цунода объяснил, кто станет лидером AlphaTauri в сезоне-2023
Формула 1 Формула 1

Цунода объяснил, кто станет лидером AlphaTauri в сезоне-2023

Японец выразил надежду, что команду сможет повести вперед быстрейший из двух пилотов

Источник: Ф1 озаботилась штрафами за установку лишних моторов
Формула 1 Формула 1

Источник: Ф1 озаботилась штрафами за установку лишних моторов

Как говорят, на заседании Комиссии Ф1 обсудят отказ от перестановок по решетке, заменив ее другими наказаниями

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.