Алонсо пожаловался на «супер плохие» шины Pirelli

Фернандо Алонсо будет стартовать в Венгрии девятым – в квалификации ветеран Ф1 проиграл несколько сотых своему партнеру по Alpine Эстебану Окону.

«Весь уик-энд мы испытываем проблемы из-за нестабильности шин, – объяснил он в интервью телеканалу DAZN. – Ты ставишь два комплекта, которые в теории идентичны, но получаешь совершенно разное поведение машины.

Это досадно, так как во втором сегменте мне попался супер хороший комплект, а в третьем – супер плохой. Эта нестабильность не радует, но в итоге я вернулся к тому самому хорошему комплекту из Q2».

Двукратный чемпион мира добавил, что накануне Гран При Венгрии в Alpine не рассчитывали добиться столь хороших результатов.

«Последней медленной трассой со множеством поворотов было Монако, – объяснил Фернандо. – Кажется, там я был в квалификации 17-м. Так что мы не рассчитывали на многое в этот раз – но вдвоем дошли до финала. Это точно дает нам шанс задаботать очки, на что мы и нацеливаемся».

Стартовать Алонсо и Окону предстоит на шинах Soft, однако Фернандо объяснил, что у них есть свои плюсы.

«Это может стать недостатком, но мы все же предпочитаем стартовать на мягкой резине, но с более высоких позиций. Обгонов будет мало, потому место в десятке имеет большое значение», – объяснил двукратный чемпион мира.

Дополнительная информация: Хосе Деселис