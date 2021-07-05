Алонсо пожалел, что отобрал очко у Расселла

Джордж Расселл сумел пробиться в третий сегмент квалификации Гран При Австрии и долгое время сохранял шансы на очки в гонке. Однако за пять кругов до финиша, с десятой позиции Расселла выбил Фернандо Алонсо.

После финиша Алонсо признал, что ему жаль было лишать Расселла первого за три года очка в составе Williams.

«Это была напряженная борьба, жаль, что только за одно очко, – сказал Алонсо. – Но для нас это был словно последний круг в борьбе за титул. Для него и для меня, учитывая мой старт с 14-го места, это очко было золотым.

Когда я увидел, что передо мной едет Джордж, стало грустно, что бороться надо с ним. Думаю, в будущем он будет стоять на подиуме и бороться за победы, если перейдет в Mercedes.

Я насладился борьбой. А попадание в очки стало неожиданностью. Наши симуляции выдавали нам место ниже десятого. Так что я доволен очком».