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Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Алонсо пожалел, что отобрал очко у Расселла

Автор:
, Редактор Ф1

Фернандо ворвался в топ-10 на самом финише Гран При Австрии

Алонсо пожалел, что отобрал очко у Расселла

Джордж Расселл сумел пробиться в третий сегмент квалификации Гран При Австрии и долгое время сохранял шансы на очки в гонке. Однако за пять кругов до финиша, с десятой позиции Расселла выбил Фернандо Алонсо. 

После финиша Алонсо признал, что ему жаль было лишать Расселла первого за три года очка в составе Williams.

«Это была напряженная борьба, жаль, что только за одно очко, – сказал Алонсо. – Но для нас это был словно последний круг в борьбе за титул. Для него и для меня, учитывая мой старт с 14-го места, это очко было золотым.

Когда я увидел, что передо мной едет Джордж, стало грустно, что бороться надо с ним. Думаю, в будущем он будет стоять на подиуме и бороться за победы, если перейдет в Mercedes.

Я насладился борьбой. А попадание в очки стало неожиданностью. Наши симуляции выдавали нам место ниже десятого. Так что я доволен очком».

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