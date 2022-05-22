Алонсо поставили новый мотор, он будет стартовать последним

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В нынешнем сезоне Фернандо Алонсо пять раз подряд выходил во второй сегмент квалификации, а порой добирался и до третьего. Однако на домашнем этапе гонщика в Барселоне эта серия оборвалась – он остался в субботу только 17-м.

Как стало известно в воскресенье утром, команда Alpine использовала эту неудачу, чтобы установить своему пилоту новый двигатель.

Правила позволяют использовать по ходу чемпионата всего три мотора, а новый станет уже четвертым по счету. Таким образом, Алонсо получит штраф и начнет борьбу с последней позиции. Одновременно гонщики Williams и Лэнс Стролл переместятся по решетке на одно место вверх.

Фернандо заменили всю силовую установку в сборе – с турбиной, обоими мотор-генераторами, батареей и электронными «мозгами». Теперь их можно будет использовать в дальнейшем по ходу чемпионата, однако велика вероятность, что из-за нескольких отказов в первых гонках для завершения сезона пилоту потребуется еще один новый мотор.

Прежде Алонсо уже семь раз стартовал с 20-й позиции – и в двух случаях даже смог после этого заработать очки. Его самым низким местом на решетке за всю карьеру является 24-е.