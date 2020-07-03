На этой неделе в нескольких испанских СМИ появились публикации о возможности скорого перехода Фернандо Алонсо в Renault.

О возможном возвращении двукратного чемпиона мира в команду, где он блистал в середине прошлого десятилетия, было известно давно. Теперь журналисты сообщали, что стороны не только согласовали все условия, но и договорились о начале сотрудничества уже в нынешнем сезоне – Алонсо якобы должен занять место Даниэля Риккардо по хорду чемпионата-2020.

Отвечая на многочисленные комментарии своих болельщиков, Алонсо написал в социальных сетях, что сейчас все его мысли сосредоточены на августовской гонке «500 миль Индианаполиса».

«Ну да, в полдень они говорили, что команда отказалась от услуг Алонсо, а к вечеру стали утверждать, что я буду гоняться за них в 2020-м, – иронично ответил Фернандо на слухи в прессе. – Я говорю вам, что буду выступать в «Инди-500». Задумайтесь, кто обманывает вас. Но если будут какие-то новости, я сам сообщу их».

Как можно заметить, испанец не опроверг возможность перехода в Renault после выступления в Индианаполисе. Сама французская команда Ф1 также отказалась от официальных комментариев по этому поводу. Между тем, хорошо информированный источник Motorsport.com заверил, что подобный сценарий исключен.

«Говорить о замене Даниэля Риккардо по ходу сезона – совершенный нонсенс, – отметил источник. – Мы должны совместно завершить работу».

В Renault не скрывают, что не в восторге от решения Риккардо перейти в McLaren, однако руководитель коллектива Сириль Абитбуль ранее называл поступок австралийца результатом происков соперников.

«Я очень удивлен активностью двух команд, которые оказали давление на Даниэля, заставив его торопиться, – сказал босс Renault, имея в виду McLaren и Ferrari. – Мы со своей стороны не хотели подстраиваться под их график и придерживались собственных планов. И для нас самое важное – построить хорошую машину.

Если бы год назад наша машина была лучше, вы бы, скорее всего, не задавали мне сейчас этих вопросов. Всем известно, что с более быстрой машиной вы можете привлечь в будущем любых пилотов. И в этом наша цель.

Сейчас мы сконцентрированы на новых правилах. На обеспечении своего будущего в Формуле 1. Дэн принял свое решение, мы продолжаем собственную работу».