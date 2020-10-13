Алонсо не смог выжать максимум из машины на тестах в Барселоне

Испанец вернулся за руль автомобиля Ф1 впервые с апреля 2019 года. В рамках съемочного дня он познакомился с Renault RS20 в рамках подготовки к полноценному возвращению в чемпионат мира в следующем году.

«Наш съемочный день в Барселоне оказался успешным, – рассказал двукратный чемпион мира в видеоинтервью. – Только 100 километров, но для меня возвращение за руль машины Ф1 и в команду получилось особенным.

Ощущения хорошие. Машина сейчас, конечно, превосходит меня, поскольку я не смог выжать из нее максимум. Вновь обрести скорость в Ф1 непросто. Я прибавлял из круга в круг, старался давать инженерам обратную связь. Кроме того, нам надо было кое-сто снять, там было много камер, дроны над трассой. Так что сегодня был и прессинг непростой работы.

Думаю, у машины есть потенциал, что мы видим по ходу каждого уик-энда. Но есть и возможность для улучшения, которую мы и постараемся использовать в сжатые сроки».

39-летний пилот добавил: «Три последние машины, которыми я управлял, это [Toyota] на «Дакаре» в январе, IndyCar в августе и теперь Ф1. Сложно представить три более непохожие друг на друга автомобиля.

С Ф1 все было чуть проще. Это то, чем я жил всю свою жизнь. Когда ты возвращаешься в Ф1, проведя тут до этого 18 лет, то видишь, что немного подзабыл точки торможения, скорость в поворотах, особенности поведения машины. Ко всему этому приходится привыкать заново.

Но на это мне нужно меньше времени, чем на освоение чего-то совершенно нового, вроде машин для «Дакара» и Indy».

Алонсо также признал, что до старта сезона-21 ему придется всерьез поработать над своей физической формой.

«Надо подготовиться во многих отношениях, – сказал он. – Первое – это фитнес. Надо вернуться в форму, отвечать стандартам Ф1, особенно это касается шеи и верхней части тела. Их надо усилить, и этому я посвящу ближайшие месяцы.

Эти 100 километров моя шея вынесла без проблем, хотя точно я смогу сказать завтра. Может, и будет побаливать. Но пока все в порядке. Однако я знаю, что должен продолжать работу.

Это касается комфорта в кокпите, сиденья, положения руля и педалей – есть множество моментов. Это же касается инженеров, с которыми нужно установить хорошие отношения, наладить связь. Чтобы мы понимали друг друга с одного взгляда.

Все эти вещи требуют времени. Мы используем остаток 2020 года и следующую зиму, чтобы набрать ход».

Фернандо также рассказал, что хотя и не ездит на Гран При, но получает о происходящем на этапах больше информации, чем обычные телезрители.

«Конечно, я смотрю гонки из дома, – сказал 39-летний испанец. – Но у меня отличные условия. У меня есть компьютер, который команда передала пару недель назад. Я могу смотреть картинку с бортовых камер Эстебана [Окона] и Даниэля [Риккардо], слушать радио, брифинги, обсуждения тактики.

Так что я в курсе того, что происходит каждый уик-энд. И результаты растут. Подиум в последней гонки был совершенно заслуженным, это результат работы всей команды».