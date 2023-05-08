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Алонсо после четвертого подиума: Теперь мы хотим большего

Завоевав свой четвертый призовой кубок за пять Гран При, пилот Aston Martin рассказал, что такие результаты уже перестали вызывать у него восхищение

Филип Клерен
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Подиум: Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, третье место

Поговорка гласит, что аппетит приходит во время еды. В нынешнем сезоне Формулы 1 именно она как нельзя лучше подходит к выступлениям Фернандо Алонсо в составе Aston Martin. Когда испанский ветеран финишировал третьим в дебютном Гран При чемпионата, многие сочли это маленьким чудом. Но позади пять этапов – и лишь на одном из них подиум обошелся без Фернандо. 

В Майами двукратный чемпион стартовал вторым, и хотя пропустил на дистанции Макса Ферстаппена из Red Bull, всех остальных соперников уверенно оставил позади

«Думаю, в начале сезона подниматься на пьедестал было восхитительно, – удивив многих, неожиданно сказал гонщик после финиша. – Но теперь, после четырех подиумов, мы уже определенно хотим большего – как минимум, второго места. 

Но пара пилотов Red Bull всегда остается недостижимой, они потрясающе быстры. Однако я отмечу, что в Монако – и, может быть, Барселоне – у нас будет возможность [побороться]».

Формула 1 проведет этап в Монте-Карло в конце мая, а испанский Гран При состоится спустя еще неделю. 

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Алонсо отметил, что в Майами он не испытать серьезных проблем в борьбе с соперниками из Ferrari и Mercedes.

«Я провел гонку в одиночестве, – признался он. – Я ничего не мог gоделать с теми, кто впереди, то есть Red Bull, но сам не испытал никакого давления сзади. 

Признаюсь, мы ожидали более серьезной оппозиции. Но Ferrari в гонке смотрелись хуже, чем мы рассчитывали. Так что я ехал сам по себе, что всегда непросто».  

Испанец добавил: «Мы вновь на подиуме, в впереди строенные гонки в Имоле, Монако и Барселоне. Надеюсь, там наша серия продолжится».

Выступления Фернандо в сезоне-2023 отличает, кроме прочего, невероятная стабильно результатов. Каждый уик-энд приносит пилоту Aston Martin ровно по 15 очков (в Баку они сложились по сумме спринта и главной гонки).

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