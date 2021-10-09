Алонсо порадовался пятому месту. И приготовился уступить

Фернандо Алонсо стартует в Гран При Турции с пятого места. Последний раз так высоко на старте он был в далеком 2014 году, когда еще выступал за Ferrari. Вспоминая прошедшую квалификацию, Алонсо порадовался тому, что ему удалось пройти в финал на шинах Medium, что, по его словам, для Alpine является достижением

«По ощущениям, машина была быстра на любом типе шин, – сказал Алонсо. – С резиной Medium я прошел в финал квалификации, о чем обычно мы только мечтаем. Я доволен балансом, доволен работой команды.

Однако у меня позади Серхио Перес, а также Ландо Норрис, который обычно силен в гонках. А еще дальше стартует Льюис Хэмилтон. К сожалению, рано или поздно в гонке я откачусь на ту позицию, которая соответствует нашей скорости. Подиум недостижим, но я не особо переживаю».

Сразу после квалификации Алонсо позвали к судьям, которые заподозрили испанца в том, что он не снизил скорость, удивив двойные желтые флаги.

«Ну тут все было понятно. Я прервал быстрый круг, так что был невиновен. Тут дело было в том, что это был мой первый круг в квалификации, так что мне все равно зачли его время. Но уже следующий круг я проехал на три секунды быстрее. Я просто указал судьям на это, и они согласились, что в первой попытке я сбросил скорость. Так что все хорошо», – рассказал двухкратный чемпион Формулы 1.