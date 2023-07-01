Алонсо попросил поменять правила спринтов после неудачи Aston в Австрии
По мнению испанского ветерана, его команде не удалось показать в Шпильберге свою реальную силу из-за особенностей формата уик-энда
Альпийская погода сказалась на ходе уик-энда Формулы 1 на «Ред Булл Ринге». Изначально правила субботней утренней квалификации спринте предусматривали строгое распределение шин – по одному комплекту Medium в двух первых сегментах и комплект Soft в третьем.
Однако из-за прошедшего незадолго до старта заездов дождя сессию объявили сырой, что сделало возможным использование любых сликов в любом порядке.
Однако некоторые команды уже использовали свежий Soft в главной квалификации накануне, что оставило гонщиков с уже прикатанным комплектом. На холодном асфальте это стало для пилотов серьезным сдерживающим фактором.
Фернандо Алонсо оказался одним из тех, у кого не было свежего комплекта. Гонщик Aston Martin показал только седьмой результат – после чего заявил, что правила нужно менять.
«Это еще чудо, что мы вдвоем [с Лэнсом Строллом] пробились в восьмерку, – сказал испанец. – Ведь действующие правила оставили нам только старые шины на вторую квалификацию.
Для сухих условий правила прописаны строго. Но тех, что были сегодня, можно было ездить на чем угодно. И это стало серьезным недостатком для тех, кто вчера сражался в финале. Я вовсе не в восторге от правил.
Надеюсь, спринтерский формат будет доработан. Есть весь нынешний сезон для экспериментов».
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Он добавил: «Мы сражаемся за серьезные цели в чемпионате, потому просто не может оказываться в ситуации, когда должны ездить на старых шинах только потому, что добились успеха накануне.
Недопустимо, чтобы наша ситуация отличалась от тех, кто в пятницу не добрался до финала. Надеюсь, хоть в самом спринте ситуация с шинами будет равной для всех. Это сделает борьбу более интересной».
В главной воскресной гонке Алонсо также будет стартовать с седьмой позиции.
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии
Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии Стартовая решетка спринта Гран При Австрии
Стартовая решетка Гран При Австрии
Стартовая решетка Гран При Австрии Стартовая решетка Гран При Австрии
«Мы думали, прогрессировать надо постепенно». Успехи Aston насторожили Alpine
«Мы думали, прогрессировать надо постепенно». Успехи Aston насторожили Alpine «Мы думали, прогрессировать надо постепенно». Успехи Aston насторожили Alpine
Босс Aston: Канада не показала реальную силу наших обновлений
Босс Aston: Канада не показала реальную силу наших обновлений Босс Aston: Канада не показала реальную силу наших обновлений
Самое важное:
«Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики
«Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики «Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики
«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте
«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте «Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте
Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston
Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston
«А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы
«А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы «А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.