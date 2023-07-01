Алонсо попросил поменять правила спринтов после неудачи Aston в Австрии

Альпийская погода сказалась на ходе уик-энда Формулы 1 на «Ред Булл Ринге». Изначально правила субботней утренней квалификации спринте предусматривали строгое распределение шин – по одному комплекту Medium в двух первых сегментах и комплект Soft в третьем.

Однако из-за прошедшего незадолго до старта заездов дождя сессию объявили сырой, что сделало возможным использование любых сликов в любом порядке.

Однако некоторые команды уже использовали свежий Soft в главной квалификации накануне, что оставило гонщиков с уже прикатанным комплектом. На холодном асфальте это стало для пилотов серьезным сдерживающим фактором.

Фернандо Алонсо оказался одним из тех, у кого не было свежего комплекта. Гонщик Aston Martin показал только седьмой результат – после чего заявил, что правила нужно менять.

«Это еще чудо, что мы вдвоем [с Лэнсом Строллом] пробились в восьмерку, – сказал испанец. – Ведь действующие правила оставили нам только старые шины на вторую квалификацию.

Для сухих условий правила прописаны строго. Но тех, что были сегодня, можно было ездить на чем угодно. И это стало серьезным недостатком для тех, кто вчера сражался в финале. Я вовсе не в восторге от правил.

Надеюсь, спринтерский формат будет доработан. Есть весь нынешний сезон для экспериментов».

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Он добавил: «Мы сражаемся за серьезные цели в чемпионате, потому просто не может оказываться в ситуации, когда должны ездить на старых шинах только потому, что добились успеха накануне.

Недопустимо, чтобы наша ситуация отличалась от тех, кто в пятницу не добрался до финала. Надеюсь, хоть в самом спринте ситуация с шинами будет равной для всех. Это сделает борьбу более интересной».

В главной воскресной гонке Алонсо также будет стартовать с седьмой позиции.