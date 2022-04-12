Алонсо попал в аварию в квалификации из-за детали за $2

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Квалификацию Формулы 1 в Австралии Фернандо Алонсо проводил довольно уверенно и даже претендовал на попадание в топ-3 по итогам сессии, однако за семь минут до конца третьего сегмента на машине гонщика Alpine отказала гидравлика. Из-за этого двукратный чемпион не смог понизить передачу с четвертой на третью и перед 11-м поворотом въехал в барьер.

Как рассказал глава Alpine Отмар Сафнауэр, поломку гидравлики вызвала проблема с сальником, примерная цена которого по подсчетам экспертов равна $2.

«Уплотнительное кольцо на сальнике повредилось, масло вытекло, – цитирует Сафнауэра издание The Race. – При падении давления масла включается безопасный режим, который в случае отказа пытается спасти двигатель. Именно это и произошло. Так что нужно было заменить этот сальник».