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Алонсо пообещал рисковать ради побед Aston Martin

По словам испанского ветерана Ф1, когда ставки будут высоки, он изменит тот подход, который использует со старта нынешнего сезона

Адам Купер
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Подиум: Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, второе место

После сильных выступлений в весенних гонках, когда он регулярно поднимался на призовой подиум, Фернандо Алонсо чуть сбавил темп с приходом лета, однако недавние обновления Aston Martin в сочетании с верной тактикой принесли ему второе место на недавнем этапе в Зандфорте. 

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По ходу круга почета обладатель двух титулов сказал команде по радио, что «Скоро мы выиграем гонку, мы все ближе».

Приехав на следующий Гран При в Монце, испанец рассказал, что даже готов пересмотреть свой подход к выступлениям. «На последних этапах мы вновь подтянулись к лидерам, – объяснил Фернандо, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Я почувствовал это в Зандфорте. У нас уже три вторых места, так что мы близки к победе. Но за нее приходится биться с выдающимся Максом [Ферстаппеном] и непобедимой Red Bull. 

Порой мы рядом с ними, нужно сделать всего шаг вперед: это касается скорости, удачи, пит-стопов в нужный момент и всего остального. Но после Зандфорта мы настроены позитивно. 

Просто в те моменты, когда я говорю с командой по радио, у меня порой вылетает из головы, что нас может слышать весь мир. Мне почему-то кажется, что это частная беседа. 

Но я сказал правду: по моим ощущениям, в оставшихся гонках мы можем оказаться в ситуации, когда сумеем навязать Максу борьбу и оказаться с ним бок о бок. Пожалуй, в таком случае я буду готов рисковать больше обычного».

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Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Эрик Юниус

Глава Aston Martin Майк Крак добавил, что возвращение на подиум и реплика о возможности победить придали энтузиазма команде: «Это мотивация для всех. Здорово, что каждый мог слышать слова Фернандо. Мы возвращались домой с улыбками на лицах.

Но сказать – еще не значит выполнить. Нам предстоит всерьез потрудиться, чтобы сократить отставание и добиться своих целей». 

На вопрос о том, реально ли сейчас Aston Martin опередить Red Bull без какого-то форс-мажора, глава команды отметил: «Они очень быстры. Нельзя не признать, что комбинация Макса и его машины выглядит впечатляюще. 

Разумеется, Фернандо понимает это. При этом я не говорю, что для борьбы с ними нам нужны какие-то проблемы у соперников. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайших гонках.  

Надо всегда быть готовым использовать свой шанс. В пяти или шести последних гонках мы были слишком далеко, чтобы сделать это. Так что надо продолжать работу и смотреть, что будет дальше».

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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