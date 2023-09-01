Алонсо пообещал рисковать ради побед Aston Martin

После сильных выступлений в весенних гонках, когда он регулярно поднимался на призовой подиум, Фернандо Алонсо чуть сбавил темп с приходом лета, однако недавние обновления Aston Martin в сочетании с верной тактикой принесли ему второе место на недавнем этапе в Зандфорте.

По ходу круга почета обладатель двух титулов сказал команде по радио, что «Скоро мы выиграем гонку, мы все ближе».

Приехав на следующий Гран При в Монце, испанец рассказал, что даже готов пересмотреть свой подход к выступлениям. «На последних этапах мы вновь подтянулись к лидерам, – объяснил Фернандо, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Я почувствовал это в Зандфорте. У нас уже три вторых места, так что мы близки к победе. Но за нее приходится биться с выдающимся Максом [Ферстаппеном] и непобедимой Red Bull.

Порой мы рядом с ними, нужно сделать всего шаг вперед: это касается скорости, удачи, пит-стопов в нужный момент и всего остального. Но после Зандфорта мы настроены позитивно.

Просто в те моменты, когда я говорю с командой по радио, у меня порой вылетает из головы, что нас может слышать весь мир. Мне почему-то кажется, что это частная беседа.

Но я сказал правду: по моим ощущениям, в оставшихся гонках мы можем оказаться в ситуации, когда сумеем навязать Максу борьбу и оказаться с ним бок о бок. Пожалуй, в таком случае я буду готов рисковать больше обычного».

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Эрик Юниус

Глава Aston Martin Майк Крак добавил, что возвращение на подиум и реплика о возможности победить придали энтузиазма команде: «Это мотивация для всех. Здорово, что каждый мог слышать слова Фернандо. Мы возвращались домой с улыбками на лицах.

Но сказать – еще не значит выполнить. Нам предстоит всерьез потрудиться, чтобы сократить отставание и добиться своих целей».

На вопрос о том, реально ли сейчас Aston Martin опередить Red Bull без какого-то форс-мажора, глава команды отметил: «Они очень быстры. Нельзя не признать, что комбинация Макса и его машины выглядит впечатляюще.

Разумеется, Фернандо понимает это. При этом я не говорю, что для борьбы с ними нам нужны какие-то проблемы у соперников. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайших гонках.

Надо всегда быть готовым использовать свой шанс. В пяти или шести последних гонках мы были слишком далеко, чтобы сделать это. Так что надо продолжать работу и смотреть, что будет дальше».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл