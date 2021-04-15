Первоначально Фернандо Алонсо собирался опубликовать историю своей жизни и выступлений в гонках в конце 2018 года, когда покинул Формулу 1.

Однако за этим последовали старты в WEC и на «Дакаре», а с этого сезона испанец вернулся в Ф1. Из-за этого, как объяснил двукратный чемпион мира, выход книги пришлось отложить.

Гонщик пообещал, что болельщики обязательно смогут узнать детали его долгой и интересной карьеры, но произойдет это лишь тогда, когда он окончательно завершит ее.

Во время прямого эфира в инстаграме перед Гран При в Имоле Алонсо сказал: «Я уже пару лет работаю над этой книгой. И изначально планировал выпустить ее в 2018-м, когда ушел из Ф1.

Но затем перенес публикацию, так как продолжал гоняться. Так что допишу все, когда полностью уйду из гонок. Расскажу о своем опыте и о том, как все было на самом деле.

Было бы странно издавать такую биографию, пока я продолжаю выступления. Мне кажется правильным сначала закончить карьеру, а затем делиться подробностями того, что происходило со мной в мире гонок».

Сейчас выход биографии, которая получила название «Гонщик» (Racer), предварительно намечен на сентябрь 2022 года. Но Фернандо подчеркнул, что и эта дата не является окончательной, если он продолжит выступления.

В описании книги сказано: «Это история испанского мальчишки, который с юных лет заявил о себе на картинговых трассах и всю жизнь упорно трудился, чтобы стать чемпионом, не похожим на других. Его карьера, прошедшая в соперничестве с Шумахером и Хэмилтоном, и его жизнь на трассах отличается от всех остальных».