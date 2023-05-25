Алонсо пообещал атаковать в Монако агрессивнее, чем на других этапах

В пяти первых гонках нынешнего сезона испанец из Aston Martin уже четырежды поднимался на подиум. В чемпионате он идет третьим, уступая по очкам только дуэту Red Bull.

И хотя прежде машина RB19 выглядела почти непобедимой на трассах Ф1, по мнению экспертов, именно в Монако у соперников будут хорошие шансы нарушить монополию команды на победы.

В преддверии этапа Фернандо Алонсо сказал, что для него не имеет разницы, в какую погоду пройдет уик-энд, заметив: «Это просто еще одна гонка. Мы не считаем, что в Монако будем сильнейшими. Кроме того, я не жду больших отличий [по расстановке сил] от Баку. Там ведь тоже городская трасса. Как и в Майами.

Ferrari была очень хороша в Баку, и здесь мы тоже можем ожидать от них сильного уик-энда.

Впрочем, если бы я сказал вам, что приехал сюда без мыслей о победе, то погрешил бы против истины. се же, это уникальная возможность.

Всем известно, что в Ф1 есть особенные трассы – Монако, Сингапур. На них вам необходимо с первой тренировки обрести уверенность в машине, после чего ехать все ближе и ближе к барьерам.

И да – здесь я намерен атаковать агрессивнее, чем по ходу любого другого уик-энда».

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Гонщик добавил, что пока Red Bull выглядит очень уверенно, но именно в Монако вероятность каких-то неприятностей у соперников особенно высока.

«Думаю, они сильнее всех, они лучше всех справились с работой, – объяснил двукратный чемпион мира. – Они доминируют по ходу нынешнего сезона и заслужили это.

Мы же считаем то, чего смогли добиться, большим подарком. Мы не ожидали, что окажемся настолько высоко, потому получаем удовольствие от каждого уик-энда.

Впрочем, [в календаре] действительно есть пара таких уик-эндов, как этот – куда я приезжаю с мыслями, что буду пробовать победить.

Впрочем, может получиться и так, что для нас этот этап окажется самым плохим, и мы вообще не заработаем очков.

Это очень специфичная трасса. Но все знают, что она открывает уникальные возможности, которые очень желательно использовать.

Вспомните, как в Саудовской Аравии у Макса [Ферстаппена] начались проблемы с коробкой, а в Австралии Серхио [Перес] испытывал сложности в тренировках и квалификации.

Что-то такое может в воскресенье – и тогда наш отрыв в чемпионате резко сократится. Все станет тогда куда интереснее. Чемпионат еще долгий, и мы не сдаемся».

Фернандо уже в 19-й раз будет выступать в Гран При Монако. Дважды – в 2006 году с Renault и в 2007-м с McLaren – он выигрывал эту гонку с поула.