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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Алонсо пообещал агрессию на старте гонки

Автор:
, редактор

Фернандо рассчитывает прорываться на первых кругах

Алонсо пообещал агрессию на старте гонки

Фернандо Алонсо во второй раз после возвращения в Формулу 1 вышел в третий сегмент квалификации, став десятым в Барселоне. Испанец отметил, что достиг своей цели, несмотря на то, что оказался на пять позиций ниже напарника по Alpine Эстебана Окона.

«Выход в третий сегмент был моей целью, – сказал Алонсо. – Мы знаем, что в середине пелотона все очень плотно, и выход в Q3 двумя машинами стал достижением для команды. Потом в Q3 было очень суматошно в трафике. Посмотрим, что получится завтра. Надо хорошо провести первый круг и закрепиться в очковой зоне. 

Возможности есть всегда, ведь гонки очень длинные и случиться в них может что угодно. Но мест для обгона тут не много. Как только все позиции устаканятся после двух-трех кругов, обгонять станет невероятно сложно. Поэтому надо быть агрессивным на первом круге, а там посмотрим».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Alpine
Автор Иван Матушкин

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