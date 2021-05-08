Алонсо пообещал агрессию на старте гонки

Фернандо Алонсо во второй раз после возвращения в Формулу 1 вышел в третий сегмент квалификации, став десятым в Барселоне. Испанец отметил, что достиг своей цели, несмотря на то, что оказался на пять позиций ниже напарника по Alpine Эстебана Окона.

«Выход в третий сегмент был моей целью, – сказал Алонсо. – Мы знаем, что в середине пелотона все очень плотно, и выход в Q3 двумя машинами стал достижением для команды. Потом в Q3 было очень суматошно в трафике. Посмотрим, что получится завтра. Надо хорошо провести первый круг и закрепиться в очковой зоне.

Возможности есть всегда, ведь гонки очень длинные и случиться в них может что угодно. Но мест для обгона тут не много. Как только все позиции устаканятся после двух-трех кругов, обгонять станет невероятно сложно. Поэтому надо быть агрессивным на первом круге, а там посмотрим».