Алонсо понадеялся на скорое изменение Формулы 1

В сезоне-2021 Фернандо Алонсо возвращается в Формулу 1 после двухлетней паузы. Перед уходом из чемпионата испанец много его критиковал из-за низкого уровня конкуренции. С тех пор существенных перемен не произошло, но Алонсо надеется, что уже в 2022-м Ф1 серьезно изменится.

«Я думаю, регламент 2022 года будет шагом в верном направлении, – сказал Алонсо радио Rai. – Надеюсь, машины станут ближе друг к другу по скорости, обгонов станет больше, результаты непредсказуемее. Сейчас мы более-менее все результаты знаем еще до старта, и это лишает нас волнения».

Одну из надежд Алонсо возлагает на ограничение расходов команд: «С этого года вступил в силу потолок бюджетов, так что теперь у больших команд не будет постоянного преимущества из-за безграничные трат. Идея хорошая, посмотрим, каким будет результат».