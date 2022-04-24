Алонсо понадеялся на дождь в Имоле. И он пошел
До старта воскресной гонки Формулы 1 прекращение осадков не ожидается
Погода на трассе в Имоле в этот уик-энд продолжает оставаться переменчивой. В пятницу асфальт был мокрым, в субботу светило солнце, а в воскресенье, на момент написания этой заметки, идет дождь с интенсивностью 0,8 миллиметров осадков в час и он не собирается останавливаться.
Среди тех, кто очевидно рад такому развитию событий оказался Фернандо Алонсо, который стартует позади гонщиков Red Bull, Ferrari и McLaren.
«Если будет дождь, нас ждет хаос, – заявил Алонсо. – И тут может как повезти, так и не повезти. Но нам то особо терять нечего, так что нас ждет только удача.
В Имоле у нас нет скорости. Я вчера стартовал пятым, впереди Серхио Переса и Карлоса Сайнса. Так что седьмое место – лучшее, на что я мог рассчитывать. Хорошо, что заработал хотя бы два очка. Но в воскресенье очков дают больше, так что надеюсь на лучшее».
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