Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Леклер: Раньше эта трасса мне не подходила Следующая / Хэмилтон не увидел у Mercedes никакого прогресса
Формула 1 / Гран При Австралии Новость

Алонсо: Поломка лишила меня возможного поула

По словам испанца, темп Alpine позволял ему претендовать на отличный результат в Мельбурнской квалификации, но гидравлической системе было угодно иначе

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Алонсо: Поломка лишила меня возможного поула
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С самого старта Гран При Австралии Фернандо Алонсо выглядело очень уверенно. В решающем квалификационном сегменте, куда двукратный чемпион мира вышел с пятым временем, он на первом же быстром круге стал автором рекордного результата на втором секторе, однако затем на его машине отказала гидравлика.

Гонщик не смог переключиться с четвертой передачи на третью перед 11-м поворотом, из-за чего выехал с асфальта и врезался в ограждение. 

«Коробка перестала работать, – объяснил он репортерам. – Потом отключился мотор и сразу следом – рулевой усилитель. Уверен, мы установим точную причину, когда машину вернут команде. 

Просто невероятно, насколько нам не повезло. Случись все это через 20 секунд – я бы, возможно, завоевал поул. Если бы только машина остановилась не в 11-м повороте, а в первом [следующего круга]… Такое очень сложно объяснить». 

Ранее Фернандо уже вынужден был досрочно прекратить гонку в Джидде из-за отказа мотора, после чего на его Alpine пришлось менять силовую установку. 

«Проблемы только у меня, с другой стороны гаража [у Эстебана Окона] все в порядке, – вздохнул он. – Именно поэтому я говорю о невезении. Если бы вопросы были к обеим машинам, тогда понятно, что речь идет о проблеме, которую необходимо устранить. 

А так неполадки возникают словно случайным образом. И все время у меня, притом именно в те моменты, когда я быстр. В Бахрейне я ехал девятым или десятым, потому остановка не вызвала бы особых эмоций. Но в Джидде мы уже смотрелись куда сильнее, а сегодня гарантированно бились за второе или третье место. Это досадно».

Он добавил: «Машина едет все быстрее и быстрее, мы чувствуем уверенность, команда отлично работает. 

Возможно, спор за поул и стал неожиданностью, но мы все ближе и ближе к лидерам. Думаю, пока для меня это самый успешный уик-энд [с Alpine] – очень обидно, что не получилось без проблем завершить его». 

Алонсо будет стартовать в воскресенье десятым, Эстебан Окон займет на решетке восьмое место. 

Читайте также:
Поделились
Леклер: Раньше эта трасса мне не подходила
Предыдущая новость

Леклер: Раньше эта трасса мне не подходила
Следующая новость

Хэмилтон не увидел у Mercedes никакого прогресса

Хэмилтон не увидел у Mercedes никакого прогресса
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Норрис назвал первый день в Мельбурне «лучшей пятницей сезона» Гран При Австралии
Формула 1

Норрис назвал первый день в Мельбурне «лучшей пятницей сезона»

Хорнер: С таким количеством зон DRS гонка пройдет в стиле MotoGP Гран При Австралии
Формула 1

Хорнер: С таким количеством зон DRS гонка пройдет в стиле MotoGP

Хэмилтон: Мы все перепробовали, но машина не едет быстрее Гран При Австралии
Формула 1

Хэмилтон: Мы все перепробовали, но машина не едет быстрее

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Алонсо проведет гонку с травмированными пальцами Гран При Австралии
Формула 1

Алонсо проведет гонку с травмированными пальцами

Отмену зоны DRS в Мельбурне подстроил Алонсо? Ему это выгодно Гран При Австралии
Формула 1

Отмену зоны DRS в Мельбурне подстроил Алонсо? Ему это выгодно

Перес и Алонсо уже покатались в Мельбурне. Но на местной технике Гран При Австралии
Формула 1

Перес и Алонсо уже покатались в Мельбурне. Но на местной технике

Alpine Больше от
Alpine
Alpine уточнила число оставшихся у Алонсо моторов Гран При Австралии
Формула 1

Alpine уточнила число оставшихся у Алонсо моторов

Alpine сочла решение боссов Ф1 несправедливым
Формула 1

Alpine сочла решение боссов Ф1 несправедливым

Култхард: На месте Alpine я бы остановил борьбу гонщиков раньше Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Култхард: На месте Alpine я бы остановил борьбу гонщиков раньше

Самое важное:

Онлайн. Гран При Австралии. Гонка
Формула 1 Формула 1

Онлайн. Гран При Австралии. Гонка

Алонсо проведет гонку с травмированными пальцами
Формула 1 Формула 1

Алонсо проведет гонку с травмированными пальцами

Расселл: Мы лишь воспользовались чужими ошибками
Формула 1 Формула 1

Расселл: Мы лишь воспользовались чужими ошибками

У Леклера едва не отобрали поул, но потом простили
Формула 1 Формула 1

У Леклера едва не отобрали поул, но потом простили

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.