Алонсо: Поломка лишила меня возможного поула

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С самого старта Гран При Австралии Фернандо Алонсо выглядело очень уверенно. В решающем квалификационном сегменте, куда двукратный чемпион мира вышел с пятым временем, он на первом же быстром круге стал автором рекордного результата на втором секторе, однако затем на его машине отказала гидравлика.

Гонщик не смог переключиться с четвертой передачи на третью перед 11-м поворотом, из-за чего выехал с асфальта и врезался в ограждение.

«Коробка перестала работать, – объяснил он репортерам. – Потом отключился мотор и сразу следом – рулевой усилитель. Уверен, мы установим точную причину, когда машину вернут команде.

Просто невероятно, насколько нам не повезло. Случись все это через 20 секунд – я бы, возможно, завоевал поул. Если бы только машина остановилась не в 11-м повороте, а в первом [следующего круга]… Такое очень сложно объяснить».

Ранее Фернандо уже вынужден был досрочно прекратить гонку в Джидде из-за отказа мотора, после чего на его Alpine пришлось менять силовую установку.

«Проблемы только у меня, с другой стороны гаража [у Эстебана Окона] все в порядке, – вздохнул он. – Именно поэтому я говорю о невезении. Если бы вопросы были к обеим машинам, тогда понятно, что речь идет о проблеме, которую необходимо устранить.

А так неполадки возникают словно случайным образом. И все время у меня, притом именно в те моменты, когда я быстр. В Бахрейне я ехал девятым или десятым, потому остановка не вызвала бы особых эмоций. Но в Джидде мы уже смотрелись куда сильнее, а сегодня гарантированно бились за второе или третье место. Это досадно».

Он добавил: «Машина едет все быстрее и быстрее, мы чувствуем уверенность, команда отлично работает.

Возможно, спор за поул и стал неожиданностью, но мы все ближе и ближе к лидерам. Думаю, пока для меня это самый успешный уик-энд [с Alpine] – очень обидно, что не получилось без проблем завершить его».

Алонсо будет стартовать в воскресенье десятым, Эстебан Окон займет на решетке восьмое место.