Алонсо похвалил Хэмилтона: За 58 кругов он ошибся всего раз

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Фернандо Алонсо стартовал в Мельбурне с четвертой позиции – позади Льюиса Хэмилтона – и на протяжении всей гонки (не считая нескольких кругов после старта) оставался следом за Mercedes британца. Отрыв между ними ни разу не превысил трех секунд, но у гонщика Aston Martin не было возможностей для атаки.

После того, как два чемпиона мира спустились с подиума, Алонсо похвалил бывшего напарника.

«Гонка была непростой, – отметил Фернандо. – Думаю, нам повезло с первым красным флагом, когда Джордж [Расселл] и Карлос [Сайнс] поехали на пит-стопы, что сыграло нам на руку.

Мы с Льюисом были очень близки по скорости и провели всю гонку рядом. Но едва я пытался подъехать к нему поближе, он тоже чуть прибавлял в темпе. Я старался оказывать прессинг, но он провел отличную гонку. Собственно, такого и можно ожидать от чемпиона.

Всего раз за все 58 кругов он заблокировал колеса, это произошло в 13-м повороте. Я пытался давить, но больше он не ошибался. Так что я доволен своим третьим местом».

Испанец едва не лишился надежд на подиум, когда на рестарте перед финишем его машину задел Карлос Сайнс – к счастью для пилота Aston, судьи восстановили прежнее положение. Во второй раз за два этапа Фернандо удалось вернуть уже, казалось, потерянный призовой кубок.

«После первого старта кто-то задел мою машину перед третьим поворотом. Честно говоря, я даже не понял, кто это был, – сказал Фернандо. – А на последнем рестарте в меня сразу приехал Карлос.

Кажется, я вообще смог нормально начать борьбу только в Джидде. В Бахрейне меня ударил в четвертом повороте Лэнс [Стролл], после чего машину едва не закрутило.

К счастью, машина у нас крепкая, потому не страшно, если кто-то приезжает в нее».

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Говоря о том, чего можно ожидать в дальнейшем по ходу сезона, Алонсо отметил: «У нас очень близкий темп с Mercedes, так что квалификации становятся очень важными. А впереди очень интересный отрезок чемпионата, когда многое будет зависеть от темпов развития машины.

Так как первые три гонки были за пределами Европы, готовить новинки было сложнее. Но теперь мы увидим, что их станут привозить на каждый этап. И очень многое решит их эффективность».

Он добавил: «Для нас пока что все складывается хорошо. Честно признаю, я вообще не особенно рассчитывал на подиумы в том году, а в первых трех гонках получилось добыть уже три кубка.

Пока все это выглядит приятным бонусом. Мы используем все свои возможности. Но надо продолжать движение вперед и становиться сильнее.

Мы соперничаем с Red Bull, Mercedes и Ferrari, а там умеют дорабатывать свои машины. Мы же все-таки рассматривает 2023-й как год для обучения. Потому у нас скромные ожидания, и мы просто принимаем все как есть».

По итогам трех Гран При Алонсо идет третьим в общем зачете Ф1, отставая на девять очков от Серхио Переса.