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Формула 1 / Декабрьские тесты в Абу-Даби / Отчет о тестах

Алонсо показал лучшее время по итогам первой половины тестов

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Алонсо показал лучшее время по итогам первой половины тестов
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Александр Кабановский, Ответственный редактор

Двукратный чемпион мира возглавил протокол за рулем Renault, Роберт Шварцман показал девятую скорость

В Абу-Даби гонщики восьми команд провели на трассе первые четыре часа финальных тестов 2020 года. Верхние строчки протокола к началу обеденного перерыва заняли представители Renault и Mercedes, быстрейшим из которых стал Фернандо Алонсо. 

Его время 1:37.496 не стоит сравнивать с результатами недавнего Гран При, поскольку пилоты работали на трассе в совершенно других условиях – было жарко и солнечно, причем температура асфальта ощутимо росла по ходу заездов.  

В распоряжении пилотов было по пять комплектов сликов С4 и по два самых мягких С5.

Алонсо, участие которого в заездах стало возможно после решения FIA об изменении их формата, с самого утра возглавил протокол, после чего несколько раз улучшал свое время. В итоге он на полсекунды опередил Стоффеля Вандорна. 

Бельгиец с Ником де Врисом проехали по 46 кругов, что вывело Mercedes на первое место по пройденной дистанции. Лишь на один круг меньше у Ferrari, но сильнейший представитель Скудерии Роберт Шварцман по скорости стал лишь девятым, проиграв Алонсо две секунды. 

Заезды пришлось прервать красными флагами из-за разворота юниора Renault Гуанью Чжоу, но эвакуация его машины не отняла много времени, так как китаец избежал удара об ограждение.

Разворот Гуанью Чжоу, Renault F1 Team R.S.20

Разворот Гуанью Чжоу, Renault F1 Team R.S.20

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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Результаты тестов на 12:00 по московскому времени 

Поз. Гонщик Машина Время/Отст. Круги
1. Spain Фернандо Алонсо Renault R.S.20 1:37.496 38
2. Belgium Стоффель Вандорн Mercedes W11 +0,489 46
3. Netherlands Ник де Врис Mercedes W11 +0,807 46
4. China Гуанью Чжоу Renault R.S.20 +1,090 25
5. Estonia Юри Випс Red Bull RB16 +1,475 35
6. Switzerland Себастьян Буэми Red Bull RB16 +1,581 22
7. Poland Роберт Кубица Alfa Romeo C39 +1,740 30
8. Japan Юки Цунода AlphaTauri AT01 +1,832 42
9. Russian Federation Роберт Шварцман Ferrari SF1000 +1,966 45
10. Italy Антонио Фуоко Ferrari SF1000 +2,060 46
11. United Kingdom Каллум Илотт Alfa Romeo C39 +2,222 37
12. Japan Марино Сато AlphaTauri AT01 +2,474 41
13. United Kingdom Джек Эйткен Williams FW43 +2,475 33
14. Germany Мик Шумахер Haas VF-20 +2,610 34
15. Israel Рой Ниссани Williams FW43 +2,904 30
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Декабрьские тесты в Абу-Даби
Сессия Вторник
Местонахождение Яс-Марина
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Renault F1 Team
Автор Франко Нуньес

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