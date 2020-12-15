Алонсо показал лучшее время по итогам первой половины тестов
Двукратный чемпион мира возглавил протокол за рулем Renault, Роберт Шварцман показал девятую скорость
В Абу-Даби гонщики восьми команд провели на трассе первые четыре часа финальных тестов 2020 года. Верхние строчки протокола к началу обеденного перерыва заняли представители Renault и Mercedes, быстрейшим из которых стал Фернандо Алонсо.
Его время 1:37.496 не стоит сравнивать с результатами недавнего Гран При, поскольку пилоты работали на трассе в совершенно других условиях – было жарко и солнечно, причем температура асфальта ощутимо росла по ходу заездов.
В распоряжении пилотов было по пять комплектов сликов С4 и по два самых мягких С5.
Алонсо, участие которого в заездах стало возможно после решения FIA об изменении их формата, с самого утра возглавил протокол, после чего несколько раз улучшал свое время. В итоге он на полсекунды опередил Стоффеля Вандорна.
Бельгиец с Ником де Врисом проехали по 46 кругов, что вывело Mercedes на первое место по пройденной дистанции. Лишь на один круг меньше у Ferrari, но сильнейший представитель Скудерии Роберт Шварцман по скорости стал лишь девятым, проиграв Алонсо две секунды.
Заезды пришлось прервать красными флагами из-за разворота юниора Renault Гуанью Чжоу, но эвакуация его машины не отняла много времени, так как китаец избежал удара об ограждение.
Разворот Гуанью Чжоу, Renault F1 Team R.S.20
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Новость дополняется
Результаты тестов на 12:00 по московскому времени
|Поз.
|Гонщик
|Машина
|Время/Отст.
|Круги
|1.
|Фернандо Алонсо
|Renault R.S.20
|1:37.496
|38
|2.
|Стоффель Вандорн
|Mercedes W11
|+0,489
|46
|3.
|Ник де Врис
|Mercedes W11
|+0,807
|46
|4.
|Гуанью Чжоу
|Renault R.S.20
|+1,090
|25
|5.
|Юри Випс
|Red Bull RB16
|+1,475
|35
|6.
|Себастьян Буэми
|Red Bull RB16
|+1,581
|22
|7.
|Роберт Кубица
|Alfa Romeo C39
|+1,740
|30
|8.
|Юки Цунода
|AlphaTauri AT01
|+1,832
|42
|9.
|Роберт Шварцман
|Ferrari SF1000
|+1,966
|45
|10.
|Антонио Фуоко
|Ferrari SF1000
|+2,060
|46
|11.
|Каллум Илотт
|Alfa Romeo C39
|+2,222
|37
|12.
|Марино Сато
|AlphaTauri AT01
|+2,474
|41
|13.
|Джек Эйткен
|Williams FW43
|+2,475
|33
|14.
|Мик Шумахер
|Haas VF-20
|+2,610
|34
|15.
|Рой Ниссани
|Williams FW43
|+2,904
|30
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Декабрьские тесты в Абу-Даби
|Сессия
|Вторник
|Местонахождение
|Яс-Марина
|Пилоты
|Фернандо Алонсо
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Франко Нуньес