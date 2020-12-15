Алонсо показал лучшее время по итогам первой половины тестов

В Абу-Даби гонщики восьми команд провели на трассе первые четыре часа финальных тестов 2020 года. Верхние строчки протокола к началу обеденного перерыва заняли представители Renault и Mercedes, быстрейшим из которых стал Фернандо Алонсо.

Его время 1:37.496 не стоит сравнивать с результатами недавнего Гран При, поскольку пилоты работали на трассе в совершенно других условиях – было жарко и солнечно, причем температура асфальта ощутимо росла по ходу заездов.

В распоряжении пилотов было по пять комплектов сликов С4 и по два самых мягких С5.

Алонсо, участие которого в заездах стало возможно после решения FIA об изменении их формата, с самого утра возглавил протокол, после чего несколько раз улучшал свое время. В итоге он на полсекунды опередил Стоффеля Вандорна.

Бельгиец с Ником де Врисом проехали по 46 кругов, что вывело Mercedes на первое место по пройденной дистанции. Лишь на один круг меньше у Ferrari, но сильнейший представитель Скудерии Роберт Шварцман по скорости стал лишь девятым, проиграв Алонсо две секунды.

Заезды пришлось прервать красными флагами из-за разворота юниора Renault Гуанью Чжоу, но эвакуация его машины не отняла много времени, так как китаец избежал удара об ограждение.

Разворот Гуанью Чжоу, Renault F1 Team R.S.20 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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