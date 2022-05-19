Алонсо поиздевался над Хэмом: Добро пожаловать в клуб неудачников

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Льюис Хэмилтон является самым успешным пилотом в истории Формулы 1. По числу титулов он сравнялся с легендарным Михаэлем Шумахером, но выиграл больше гонок и квалификаций, чем кто-либо.

Однако в этом году новый болид Mercedes не только не позволяет Хэмилтону бороться с лидерами, но и сам пилот пока уступает своему новому напарнику Джорджу Расселлу. Двукратный чемпион Ф1 Фернандо Алонсо, у которого с Хэмилтоном счеты еще со времен выступления за команду McLaren, увидел в этом некоторую справедливость и подтверждение того, что число побед и титулов в Формуле 1 не отражают реального таланта гонщика.

«Таков наш спорт, – сказал Алонсо в интервью BBC. – Иногда у тебя машина-самовоз, а иногда она уступает в скорости, но все равно нужно биться до последнего. В этом сезоне больше зависит от пилота, но все еще роль болида очень велика.

Льюис пилотирует также хорошо, как и в прошлые восемь лет. Он долго доминировал в чемпионате, побил много рекордов, одержал более 100 побед. И вот теперь он проезжает свой идеальный круг, как, например, в Мельбурне, и обнаруживает себя в секунде позади лидера. Что же, добро пожаловать в наш клуб!

В Формуле 1 цифры никогда честно не отражают твою форму. Это самый командный вид спорта из всех, но когда ты успешен, ты предпочитаешь не обращать на это внимания. Победитель слишком счастлив, и даже если он говорит, что это заслуга команды, все равно все поздравления получает пилот.

Так было и со мной, когда в 2005 и 2006 годах я становился чемпионом с Renault. Я тогда победил самого Михаэля Шумахера. Но по правде сказать, мой болид тогда был надежнее, чем у Шумахера, и в скорости моя машина не уступала. Но все равно все поздравляли только меня. Потом в таком же положении оказался Льюис.

Чтобы завоевать 100 поулов в Формуле 1, Хэмилтон должен был годами выступать на лучшей машине. Я же порой творил невозможное на трассе, но оказывался только 15-м. Как мне объяснить зрителям, что я тогда ехал лучше всех? Да никак.

Поймите, Хэмилтон добился очень много в прошлом. Но этот год напомнил ему, как важно то, чем ты рулишь».

При этом Алонсо заявил, что считает Хэмилтона более быстрым пилотом, чем его молодого напарника Джорджа Расселла, даже несмотря на то, что последний лидирует в чемпионате.

«Джордж был очень быстр в прошлом, так что все ожидали от него, что он станет серьезным вызовом для Льюиса. Но я все же думаю, что к концу года Хэмилтон обгонит его по очкам. Пока прошло только пять гонок, которые сложились в пользу Расселла. Но у Льюиса точно больше опыта и, возможно, больше и таланта», – заявил Алонсо.