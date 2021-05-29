Алонсо подал идею делать для городских трасс особые шины
Испанец считает, что сделать гонки в Монако более зрелищными помогут более жесткие правила
По ходу недавнего Гран При Монако самые яркие события по сути произошли еще до старта гонки. Авария на последних минутах квалификации во многом помогла Шарлю Леклеру завоевать поул-позицию – но последствия инцидента не позволили монегаску с этого поула стартовать (и вообще стартовать).
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В самой же гонке почти не было обгонов на трассе, а также не произошло ни одной аварии – из-за чего многие болельщики и эксперты начали озвучивать жалобы на крайне низкую увлекательность легендарного Гран При. Способ изменить ситуацию к лучшему на днях предложил выступающий за команду Alpine двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо.
«Наверное, организаторам чемпионата надо плотнее поработать над ситуацией на городских гонках, – заявил пилот в интервью испанскому изданию Soy Motor. – Может быть, для них имеет смысл разработать специальные покрышки, которые не использовались бы на других трассах – и помогали бы обеспечить нужный уровень зрелищности.
К примеру, такую резину можно сделать особенно мягкой – и прописать правила так, что все должны использовать только один этот состав, что более жесткие покрышки либо вообще нельзя использовать, либо можно только в определенный период заезда. Может быть, тут нужны особые правила».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Монако
|Пилоты
|Фернандо Алонсо
|Автор
|Кирилл Качнов