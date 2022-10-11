Ральф Шумахер урезонил FIA и Гасли: Им всем стоит задать себе вопросы

Одной из главных тем для обсуждения после Гран При Японии стал эпизод в самом начале, когда пилот AlphaTauri промчался мимо трактора-эвакуатора и очень испугался