Алонсо побил рекорд Шумахера. Интересная статистика Гран При Японии
Мы решили вернуть позабытую было рубрику с самыми примечательными статистическими итогами этапов Ф1, которую готовят наши французские коллеги
Гран При и участники
Фернандо Алонсо, Alpine F1 Team
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
- Гран При Японии прошел в рамках чемпионата мира Ф1 в 36-й раз и впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID. Все это время гонка проходила в Сузуке, кроме четырех сезонов, когда этап принимала трасса «Фудзи» (1976-77 и 2007-08);
- «Сузука» вошла в десятку самых популярных трасс в истории Ф1 – также по 32 раза Гран При принимали испанская «Каталунья» и голландский «Зандфорт»;
- так как Ф1 не приезжала в Японию с 2019-го, сразу для четырех гонщиков этап оказался дебютным на этой трассе: это Гуаньюй Чжоу, Юки Цунода, Мик Шумахер и Николя Латифи;
- Фернандо Алонсо стал единоличным лидером не только по количеству гонок в Ф1 (351), но и по числу проведенных Гран При (354). Прежде испанец делил второе достижение с Кими Райкконеном;
- Льюис Хэмилтон провел 306-ю гонку в карьере – столько же у Дженсона Баттона и Михаэля Шумахера. Чаще на старт выходили только Алонсо, Райкконен и Рубенс Баррикелло.
Квалификация
Макс Ферстаппен, Red Bull RB18
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
- Макс Ферстаппен завоевал 18-й поул в карьере и сравнялся с Марио Андретти, Рене Арну, Кими Райкконеном и Шарлем Леклером;
- Для Red Bull Racing это был 79-й квалификационный успех в истории – и шестой в качестве производителя силовых установок;
- Разница в 0,010 секунды между парой лидеров оказалась минимальной со старта сезона. Абсолютный рекорд по этому показателя был зафиксирован на Гран При Европы 1997 года, когда сразу трое гонщиков – Михаэль Шумахер, Жак Вильнев и Хайнц-Харальд Френцен – показали одно и т же время с точностью 0,000 секунды;
- В шестой раз в нынешнем чемпионате разница между парой лидеров оказалась меньше одной десятой. Во второй раз подряд вся первая тройка уложилась в 0,060;
- Ферстаппен стартовал с первого ряда в 39-й раз за карьеру (как Мика Хаккинен), для Леклера это 24-й подобный случай (как у Марио Андретти, Джеймса Ханта и Дженсона Баттона);
- показав в субботу девятый результат, Себастьян Феттель смог таким образом квалифицироваться в десятке во всех 14 Гран При Японии, в которых принимал участие (включая два на трассе «Фудзи»).
Гонка
После старта: Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Шарль Лелкер, Ferrari F1-75, другие пилоты
Фото: Red Bull Content Pool
- Ферстаппен довел число выигранных гонок до 32, сравнявшись с Алонсо на шестой строчке исторической летописи;
- также Макс завоевал второй титул – столько же у Алонсо (2005-06), Альберто Аскари (1952-53), Грэма Хилла (1962, 68), Джима Кларка (1963, 65), Эмерсона Фиттипальди (1972, 74) и Мики Хаккинена (1998, 99);
- для команды Red Bull это 89-я победа в гонке, для одноименных моторов – 14-я;
- сейчас у RBR доля выигранных гонок составляет 77,78% (14 из 18). Рекорд команды за всю историю составляет 68,42% (13 из 19 в сезоне-2013);
- Ферстаппен победил в 12-й раз в сезоне – рекорд Шумахера и Феттеля (13 побед за год) все ближе. Также примечательно, что сейчас голландец стал сильнейшим в 66,67% прошедших Гран При: здесь он далеко не лидер на фоне Альберто Аскари (6/8 или 75% в 1952-м), Михаэля Шумахера (13/18 или 72,22% в 2004-м), Джима Кларка (7/10 или 70% в 1963-м) и Себастьяна Феттеля (13/19 или 68,42% в 2013-м);
- Гуаньюй Чжоу стал 136-м пилотом в истории, показавшим лучшее время круга в гонке. До этого список не обновлялся почти два года – с Джорджа Расселла на Гран При Сахира в 2020-м;
- для Sauber / Alfa Romeo это первый лучший круг после Гран При Испании 2013 года, когда отличился Эстебан Гутьеррес;
- Ферстаппен поднялся на подиум в 74-й раз (до Сенны осталось шесть), Серхио Перес – в 24-й (как Стирлинг Мосс, Джон Сертиз и Алан Джонс), Шарль Леклер – в 22-й;
- дубль Red Bull стал для команды 22-м в Ф1 и пятым в составе Ферстаппен-Перес (все пять – в сезоне-2022);
- прежде Перес девять раз стартовал в Японии и никогда не финишировал в шестерке сильнейших;
- кто-то из гонщиков Red Bull финишировал первым или вторым в 17 Гран При подряд. Это повторение прежних рекордных серий Williams (1993-94) и Mercedes (2014-15).
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки и двукратный чемпион мира
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
- Из-за более позднего пит-стопа Фернандо Алонсо на один круг вышел в лидеры гонки. Он не занимал первую позицию в пелотоне с Гран При Венгрии 2021 года. До того испанец лидировал и вовсе в 2014 году;
- с момента, когда Фернандо впервые вышел в лидеры гонки – это случилось в 2003-м на «Сепанге» – прошло уже 19 лет, 6 месяцев и 16 дней (или 375 Гран При). Алонсо перекрыл прежний рекорд Михаэля Шумахера в 19 лет, 1 месяц и 9 дней между Бельгией-92 и Японией-2011 (или 325 Гран При);
- безвыигрышная серия Льюиса Хэмилтона продлилась до 19 гонок, это личный антирекорд для британца;
- за два последних Гран При Aston Martin заработала больше очков (20), чем Mercedes (16) – и почти столько же, сколько за 16 первых этапов (25);
- двух подряд финишей в первой шестерке (Стролл 6-й в Сингапуре, Феттель 6-й в Сузуке) у Aston не было с прошлого года (Феттель 5-й в Монако и 2-й в Баку);
- Валттери Боттас не сумел заработать очки в девятый раз подряд. Такого с финном не случалось с дебютного сезона-2013 за рулем Williams;
- команда Alfa Romeo за те же девять Гран При заработала всего одно очко – это ее худшая серия с конца 2017 года (12 гонок без финишей в десятке);
- дистанция Гран При Японии составила всего 162 км – только четыре раза с 1950 года она была еще меньше. Кроме того, это самая короткая гонка в истории, за которую присудили полные очки (прежде была Монако-97, 209 км).
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